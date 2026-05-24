Ενεργοποιήθηκαν και οι ΗΠΑ για τη διαιτησία στον τελικό: Γνωστό δίκτυο αναρωτιέται...

Τα όσα έγιναν στον τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν άφησαν ασυγκίνητες και άλλες ηπείρους, πέραν της Ευρώπης.

Τα σφυρίγματα και οι αποφάσεις των Ράντοβιτς - Λότερμοζερ - Λάτισεβς ενεργοποίησαν και τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα το Hoopshype.

Το γνωστό αμερικανικό δίκτυο απηύθυνε ερώτημα στους ακολούθους του στο "Χ" για την άποψή τους για τη διαιτησία στον τελικό.

Οι αντιδράσεις και οι απαντήσεις κάτω από τη δημοσίευση πολλές, αλλά προς έναν κοινό δρόμο: «Σφαγή», «ντροπή», «σκάνδαλο», ενώ υπάρχουν και πολλές φωτογραφίες των τριών διαιτητών με μια φανέλα του Ολυμπιακού.