Καταπέλτης ο ειδικός αναλυτής Τοντ Ουόρνικ: «Πάνω από 20 λάθη, ο Ολυμπιακός εξασφάλισε τη νίκη από σφυρίγματα υπέρ του»

Το «basketnews» και ο αναλυτής διαιτησίας του ξετύλιξε το κουβάρι των οργίων στον τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ. Οι διαιτητές έδωσαν σφυρίγματα στους «ερυθρόλευκους».

Θέση στα όσα συνέβησαν στον τελικό της Euroleague κι έστεψαν την ομάδα του Πειραιά πρωταθλήτρια Ευρώπης πήρε ο Τοντ Ουόρνικ, αναλυτής διαιτησίας, που παρουσίασε τις φάσεις του ματς, με τον Ολυμπιακό, όπως ο ίδιος αναφέρει, να παίρνει τα περισσότερα σφυρίγματα.

Αποβολή στον Σακίελ ΜακΚίσικ, κανένα φάουλ του Καμπάτσο στον Ουόκαπ, φάουλ και τρεις βολές στον Μάριο Χεζόνια και φάουλ του Εβάν Φουρνιέ στον Αντρές Φελίζ κάποιες από τις πιο τρανταχτές φάσεις του σκανδάλου στον τελικό.

Kάνοντας μάλιστα τον απολογισμό του πρώτου ημιχρόνου κατέληξε πως οι διαιτητές έκαναν συνολικά 13 λάθη, με τα 9 να είναι υπέρ του Ολυμπιακού και τα 4 για τη Ρεάλ, στο χρονικό διάστημα μάλιστα που οι Μαδριλένοι ήταν μπροστά στη μεγαλύτερη διάρκεια και ξέφυγαν ακόμα και με 12 πόντους.

Όσο για τη σούμα στο τέλος της αναμέτρησης; Τα διαιτητικά λάθη ξεπέρασαν τα 20, με τα 2/3 να είναι υπέρ του Ολυμπιακού!

«Έχασε χρυσή ευκαιρία η Ρεάλ και ο Ολυμπιακός με τα διαιτητικά λάθη εξασφάλισε τη νίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τοντ Ουόρνικ.

Αναλυτικά κάποια από αυτά:

Στα 6:05 του τρίτου δεκαλέπτου ο ΜακΚίσικ χτύπησε τον Καμπάτσο και στην εξέλιξη της φάσης στάθηκε πάνω από τον ξαπλωμένο παίκτη. Θα έπρεπε να δοθεί αντιαθλητικό στον Αμερικανό και από μία τεχνική ποινή στους δύο παίκτες, κάτι που σήμαινε την αποβολή του από το ματς.

Στο 2:35 ο Φουρνιέ κάνει συνεχόμενα επιθετικά φάουλ στον Λάιλς, χωρίς οι διαιτητές να σφυρίζουν την παράβαση.

Στα 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περιόδου ο Φουρνιέ κάνει επιθετικό φάουλ στον Φελίζ. Η μπάλα είχε φύγει από τα χέρια του Γάλλου, που αστόχησε και θα έπρεπε να δοθούν δύο βολές στον άσο της Ρεάλ. Αντί αυτού όμως ο Μιλουτίνοφ παίρνει το επιθετικό ριμπάουντ και μειώνει στους 4, ενώ οι Μαδριλένοι θα μπορούσαν να έχουν πάει στους 8.

Στο 1:22 πριν το τέλος της τέταρτης περιόδου ο Καμπάτσο τοποθετεί το χέρι του στη μέση του Ουόκαπ, αλλά δεν υπάρχει ούτε τράβηγμα, ούτε σπρώξιμο και κανείς δεν αποκτά πλεονέκτημα, άρα δεν υπάρχει φάουλ. Μάλιστα και ο Ουόκαπ έχει τα χέρια του στον Καμπάτσο.

Στα 52" πριν το τέλος Φελίζ και Λάιλς κάνουν παγίδα στον Φουρνιέ. Ο Φελίζ δεν του κάνει φάουλ.

Στα 42" γίνεται καθαρό φάουλ του Βεζένκοφ στον Χεζόνια σε προσπάθεια για τρεις και δεν δίνεται με τη Ρεάλ να είναι πίσω με 6 πόντους.