Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι: Ρήξη αχιλλείου ο Γκαρούμπα!

Οι αρχικοί φόβοι επιβεβαιώθηκαν με τον Ουσμάν Γκαρούμπα να έχει υποστεί ολική ρήξη αχιλλείου τένοντα στο αριστερό πόδι.

Το σοκ στις τάξεις της Ρεάλ ολοκληρώθηκε, αφού οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Ισπανός άσος έδειξαν το χειρότερο, με τον Γκαρούμπα να έχει υποστεί ολική ρήξη αχιλλείου στο αριστερό πόδι.

Ο Ισπανός άσος τραυματίστηκε στον ημιτελικό με τη Βαλένθια κι από την πρώτη στιγμή οι άνθρωποι των Μαδριλένων φοβήθηκαν για σοβαρό τραυματισμό, κάτι που επιβεβαιώθηκε κι από τις εξετάσεις.

Ο Γκαρούμπα μέσα στις επόμενες ημέρες θα υποβληθεί σε επέμβαση και θα παραμείνει εκτός για περίπου 10-12 μήνες, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει και την επόμενη σεζόν, ή έστω το μεγαλύτερο μέρος της.