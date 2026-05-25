Φουρνιέ: «Δεν υπήρχε περίπτωση να χάσουμε - Η περσινή χρονιά πόνεσε»

Ο Εβάν Φουρνιέ σε δηλώσεις του στην ιστοσελίδα του Ολυμπιακού σημείωσε πως με την στήριξη του κόσμου ήταν... αδύνατο να χάσει ο Ολυμπιακός, ενώ στάθηκε και στην περσινή που πόνεσε...

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τα συναισθήματα του: «Είμαι περήφανος, αλλά κουρασμένος. Πολλά διαφορετικά συναισθήματα».

Για τους φίλους του Ολυμπιακού: «Δεν μπορώ καν να το περιγράψω το πώς νιώθω με αυτούς τους φιλάθλους. Από την πρώτη ημέρα, η αγάπη που μου έδειξαν, δεν έβγαζε καν νόημα. Για εμένα απόψε δεν υπήρχε περίπτωση να χάσουμε. Καμία απολύτως περίπτωση».

Για το αν ονειρεύτηκε αυτή τη στιγμή από όταν πρωτοήρθε στην ομάδα: «Την είχα ονειρευτεί 100%. Δεν το βλέπω ακριβώς έτσι. Κατά κάποιον τρόπο ναι, ήταν (σ.σ. σαν λύτρωση), αλλά από την άλλη το να κερδίσεις μέσα στο ΟΑΚΑ… τι περισσότερο μπορείς να ζητήσεις; Η περυσινή χρονιά πόνεσε, αλλά τώρα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Αυτή είναι η ομορφιά του αθλητισμού».