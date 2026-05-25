Ανακούφιση στην Αργεντινή με Μέσι ενόψει Μουντιάλ!

Ο Λιονέλ Μέσι αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή από το ματς της Ίντερ Μαϊάμι, αλλά δεν αντιμετωπίζει κάποιον σοβαρό τραυματισμό και θα είναι κανονικά στο Μουντιάλ με την Αργεντινή.

Ο Λιονέλ Μέσι αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή από το ματς της Ίντερ Μαϊάμι με τη Φιλαδέλφεια Ουνιόν, εξαιτίας ενοχλήσεων στον οπίσθιο μηριαίο.

Αυτό ήταν το τελευταίο του παιχνίδι πριν την ενσωμάτωση του με την αποστολή της Αργεντινής για του Μουντιάλ του 2026.



Ο Αργεντινός σούπερ σταρ δεν έχει κάτι σοβαρό μετά από τις εξετάσεις που πραγματοποίησε και αποχώρησε για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί από τις ενοχλήσεις που ένιωσε.

Ο 38χρονος άσος πιθανότατα θα είναι έτοιμος και «ετοιμοπόλεμος» και για τα δύο φιλικά της Αργεντινής με Ονδούρα και Ισραήλ τις επόμενες ημέρες.