Γιατί πληρώνουμε περισσότερα – Η ακρίβεια, οι κρατήσεις και η… ξεροκέφαλη εφορία

Μπορεί ο πρωθυπουργός από την περσινή ΔΕΘ (τον Σεπτέμβριο του 2025 στη Θεσσαλονίκη) και η κυβέρνηση εδώ και 9 μήνες να μιλάνε για μειώσεις φόρων και φοροελαφρύνσεις, αλλά η εφορία και τα λογιστήρια των επιχειρήσεων έχουν διαφορετική άποψη.

Τώρα δε με την εν εξελίξει κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων (εισοδήματα 2025) έρχεται και η λυπητερή: όταν δεν πληρώνουμε παραπάνω φόρο, δεν βλέπουμε καν τις «βελτιώσεις». Ούτε λόγος για μειώσεις…

Η εφορία δεν κάμπτεται από τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Εισπράττει απαρέγκλιτα με βάση τους νόμους της… κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Δυο «σταθερές» της οικονομικής πολιτικής ανατρέπουν τις όποιες εξαγγελίες και δεν μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση των νοικοκυριών:

-Ο… πληθωρισμός και οι συνακόλουθες μισθολογικές αναπροσαρμογές, εμφανίζοντας έτσι μεγαλύτερο ονομαστικό εισόδημα,

-Σε συνδυασμό με τη μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας.

Κατ’ αυτόν τον τόπο: οι κατώτερες του πληθωρισμού αυξήσεις εμφανίζουν μεγαλύτερο ονομαστικό εισόδημα, το οποίο φορολογείται αυστηρότερα.

Κοντολογίς, η ακρίβεια κατατρώει το διαθέσιμο και, επιπλέον, η εφορία μειώνει ακόμη παραπέρα το πραγματικό εισόδημα.

Και όλα αυτά γιατί εδώ και 16 χρόνια που δεν έχει αναπροσαρμοστεί η φορολογική κλίμακα, ενώ έχουν δοθεί αυξήσεις από 16-28% και με τον πληθωρισμό και έχει αυξηθεί περί το 30%. Με αποτέλεσμα η εφορία και το κράτος να κλέβουν (υπερφορολογούν) το συνεχώς συρρικνούμενο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Δηλαδή κράτος και ακρίβεια κατατρώγουν το πραγματικό εισόδημα!

Φόροι – Πότε αυξάνονται

Τέσσερις περιπτώσεις, αντί για μειώσεις, αυξάνονται οι φόροι:

Όταν ο μισθωτός παίρνει 714 ευρώ το μήνα (μετά την παρακράτηση εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ κ.α.). Πάνω από αυτό το όριο, οποιαδήποτε αύξηση φορολογείται με 20%. Απλώς γιατί δεν τιμαριθμοποιήθηκε η φορολογική κλίμακα Άρα από τα 40 ευρώ στον βασικό μισθό που ισχύουν από 1/4/2026, ο εργαζόμενος λαμβάνει 32! (Για να μην υπολογίσουμε το 16% των εργατικών ασφαλιστικών εισφορών, συν το σχεδόν 20% των εργοδοτικών, οπότε ο μισθωτός από τα 40, λαμβάνει 26,8 ευρώ σαν αύξηση το μήνα και η επιχείρηση καταβάλει –σε μισθωτό και κράτος- 48 ευρώ το μήνα).

-Ο συνταξιούχος που λαμβάνει, μετά τις κράτησης 6% υπέρ Υγείας, 833 ευρώ το μήνα (άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων). Σε μια τέτοια περίπτωση η αύξηση του 2,4% για φέτος (δηλαδή 20 ευρώ πάνω στα 833 ευρώ), γίνεται 1,9%, δηλαδή 16 ευρώ το μήνα λόγω φόρου (με πληθωρισμό 5,4% τον Απρίλιο). Πάλι λόγω μη τιμαριθμοποίησης του αφορολόγητου ορίου μισθωτών και συνταξιούχων.

-Οι νέοι που κλείνουν το 25ο έτος της ηλικίας αρχίζουν και πληρώνουν φόρο 9% για εισοδήματα (μισθούς και επιχειρηματικά κέρδη) πάνω από 10.000 ευρώ. Μέχρι το συγκεκριμένο ηλικιακό όριο δεν κατέβαλλαν φόρους μέχρι τα 20.000 ευρώ ετήσιου εισοδήματος.

-Οι νέοι που συμπληρώνουν το 30ό έτος αρχίζουν και πληρώνουν 11 μονάδες παραπάνω φόρο εισοδήματα για κέρδη ή μισθούς από 10.000 έως 20.000 ευρώ (φορολογικόε συντελεστής 20%, ενώ προηγουμένως κατέβαλλαν 9%).

Ελαφρύνσεις που… αναβάλλονται

Υπάρχουν όμως και ελαφρύνσεις που μετατίθεται στο χρόνο για μετά τις… εκλογές.

-Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν τη μείωση του βασικού φορολογικού συντελεστή από 22% στο 20% (κέρδη από 10.001 έως 20.000 ευρώ) να εφαρμόζεται με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του 2027 (αφορά τα φετινά εισοδήματα). Εν τω μεταξύ τα τρέχοντα κέρδη, τα οποία θα εκκαθαριστούν το 2027, υπολογίζονται σε υψηλότερη τεκμαρτή βάση, από 12.880 ευρώ το χρόνο και πάνω (920 ευρώ ο βασικός μισθός επί 14 μηνιάτικα), συν τις 3ετίες λειτουργίας/άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας. Άρα, το όποιο όφελος θα είναι οριακό. Με εξαίρεση την ύπαρξη ανήλικων τεκνών, οπότε ο φορολογικός συντελεστής μειώνεται κατά επιπλέον 4 ποσοστιαίες μονάδες (για δύο παιδιά).

-Ετεροχρονισμένα για το 2027 μεταφέρεται το οποίο όφελος προκύπτει από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και για συνταξιούχους που έχουν προστατευόμενα μέλη (παιδιά). Και αυτό γιατί ο ΕΦΚΑ δεν συνυπολογίζει από φέτος (1/1/2026) την μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα τέκνα (για δυο παιδιά από 20% σε 16% για ατομικό ετήσιο εισόδημα 10.001 έως 20.000 ευρώ και 22% για εισόδημα από 20.001 μέχρι 30.000 ευρώ). Και αυτό γιατί ο ΕΦΚΑ… δεν ενδιαφέρεται για τη φορολογική πολιτική. Δεν δίνει επίδομα τέκνων, όπως λαμβάνει κάθε δημόσιος και ιδιωτικός υπάλληλος, δεν υπολογίζει τυχόν φοροαπαλλαγές για την οικογένεια!

