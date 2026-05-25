Μητσοτάκης: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, άρτια η διοργάνωση του Final Four» (vid)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague και στάθηκε στη διοργάνωση του Final Four στην Αθήνα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στον Νίκο Χατζηνικολάου στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026»:

«Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, μας έδωσε μεγάλη χαρά η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου από μια ομάδα που ήταν η καλύτερη καθ'όλη την διάρκεια της σεζόν και το απέδειξε και στο γήπεδο αν και μας καρδιοχτύπησε στα τελευταία λεπτά.



Από πλευράς Πολιτείας, αναλάβαμε ένα ρίσκο φέρνοντας την διοργάνωση της Euroleague στην πρωτεύουσα. Εμείς χρηματοδοτήσαμε αυτή την επένδυση και προφανώς είναι πολύ όμορφη αυτή η προσπάθεια, η οποία συνδυάστηκε με μια άρτια διοργάνωση αυτής της μπασκετικής γιορτής, αλλά και με τον θρίαμβο μιας ελληνικής ομάδας.



Το μόνο που μπορώ να ευχηθώ είναι να έχουμε περισσότερους νέους Έλληνες παίκτες στις ομάδες μας. Ασχέτως των οπαδικών ή ομαδικών προτιμήσεων, πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλαθλοι χαίρονται όταν μια ελληνική ομάδα σηκώνει ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο».