Στα κάγκελα όλη η Ισπανία: «Σκάνδαλο και κλοπή - Οι διαιτητές πήραν τον τίτλο από τη Ρεάλ»!

Από τη λήξη του τελικού και των όσων έγιναν στη διάρκεια της αναμέτρησης και μετά, όλη η Ευρώπη έχει ξεσηκωθεί με κραυγές κατά της Euroleague για τα όργια που έγιναν στον τελικό του Final Four στο «Τ-Center».
Τα... μαντάτα μάλιστα έφτασαν μέχρι και στην Αμερική, με την Ισπανία να αποτελεί την κορυφή του παγόβουνο, αφού οι δημοσιογράφοι της χώρας είναι έξαλλοι με τους διαιτητές.
Ο Σέρχιο Μαρτίνεθ Ουρσελάι μάλιστα σε ανάρτησή του ήταν λάβρος κατά της Euroleague, κάνοντας λόγο για αλλοίωση αποτελέσματος και στάθηκε ειδικότερα στα τελευταία 5 λεπτά του ματς.
«Θα ξεμπλέξω γρήγορα το θέμα της διαιτησίας: Θεωρώ ότι έκαναν αρκετά αξιοπρεπή ή καλή διαιτησία για 35 λεπτά, αλλά το τελευταίο τμήμα του αγώνα είναι "πρόκλητικό", ειδικά τα τελευταία 2 λεπτά από το τρίποντο του Hezonja για το 80-80. Τα φάουλ του Καμπάτσο και του Φελίζ, ένα φάουλ τριών βολών στον Χεζόνια που δεν σφύριξαν και οι 15 βολές που εκτέλεσε ο Ολυμπιακός στο τελευταίο δεκάλεπτο. Δεν πιστεύω ότι ήταν κλοπή, για μένα μια κλοπή είναι κάτι περισσότερο, αλλά σίγουρα ήταν 2 λεπτά όπου ξεκάθαρα έγειραν προς την πλευρά του Ολυμπιακού, τίποτα που να μην ξέραμε ότι θα γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός δημοσιογράφος.
Φυσικά και τα δημοσιεύματα δεν σταματούν εκεί, αφού ο Αντόνιο Ναράνιο, μίλησε ξεκάθαρα για σκάνδαλο και κλοπή, λέγοντας σε ανάρτησή του: Η διαιτησία του τελικού είναι ένα απίστευτο σκάνδαλο. Παίξαμε χωρίς σέντερ. Ο Ολυμπιακός με δύο. Και τρεις διαιτητές. Τι ντροπή»!
Με την «AS» να βάζει το κερασάκι στην τούρτα του πιο βρώμικου ευρωπαϊκού της ιστορίας, αναφέροντας σε τίτλο της: «Οι διαιτητές αφαίρεσαν τον 12ο τίτλο στη Ρεάλ»!
