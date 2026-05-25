Στα κάγκελα όλη η Ισπανία: «Σκάνδαλο και κλοπή - Οι διαιτητές πήραν τον τίτλο από τη Ρεάλ»!

Το τσουνάμι των αντιδράσεων στην Ισπανία συνεχίζεται, με τα Μέσα της χώρας να αποθεώνουν τη Ρεάλ και να καρφώνουν ξεκάθαρα την Euroleague στο κομμάτι της διαιτησίας.

Από τη λήξη του τελικού και των όσων έγιναν στη διάρκεια της αναμέτρησης και μετά, όλη η Ευρώπη έχει ξεσηκωθεί με κραυγές κατά της Euroleague για τα όργια που έγιναν στον τελικό του Final Four στο «Τ-Center».

Τα... μαντάτα μάλιστα έφτασαν μέχρι και στην Αμερική, με την Ισπανία να αποτελεί την κορυφή του παγόβουνο, αφού οι δημοσιογράφοι της χώρας είναι έξαλλοι με τους διαιτητές.

Ο Σέρχιο Μαρτίνεθ Ουρσελάι μάλιστα σε ανάρτησή του ήταν λάβρος κατά της Euroleague, κάνοντας λόγο για αλλοίωση αποτελέσματος και στάθηκε ειδικότερα στα τελευταία 5 λεπτά του ματς.

«Θα ξεμπλέξω γρήγορα το θέμα της διαιτησίας: Θεωρώ ότι έκαναν αρκετά αξιοπρεπή ή καλή διαιτησία για 35 λεπτά, αλλά το τελευταίο τμήμα του αγώνα είναι "πρόκλητικό", ειδικά τα τελευταία 2 λεπτά από το τρίποντο του Hezonja για το 80-80. Τα φάουλ του Καμπάτσο και του Φελίζ, ένα φάουλ τριών βολών στον Χεζόνια που δεν σφύριξαν και οι 15 βολές που εκτέλεσε ο Ολυμπιακός στο τελευταίο δεκάλεπτο. Δεν πιστεύω ότι ήταν κλοπή, για μένα μια κλοπή είναι κάτι περισσότερο, αλλά σίγουρα ήταν 2 λεπτά όπου ξεκάθαρα έγειραν προς την πλευρά του Ολυμπιακού, τίποτα που να μην ξέραμε ότι θα γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός δημοσιογράφος.

Φυσικά και τα δημοσιεύματα δεν σταματούν εκεί, αφού ο Αντόνιο Ναράνιο, μίλησε ξεκάθαρα για σκάνδαλο και κλοπή, λέγοντας σε ανάρτησή του: Η διαιτησία του τελικού είναι ένα απίστευτο σκάνδαλο. Παίξαμε χωρίς σέντερ. Ο Ολυμπιακός με δύο. Και τρεις διαιτητές. Τι ντροπή»!

Με την «AS» να βάζει το κερασάκι στην τούρτα του πιο βρώμικου ευρωπαϊκού της ιστορίας, αναφέροντας σε τίτλο της: «Οι διαιτητές αφαίρεσαν τον 12ο τίτλο στη Ρεάλ»!

Bueno, tras lo de ayer, ya en frío quiero hacer algunas reflexiones por aquí en clave Real Madrid. Aviso, se viene TEXTACO.



Fue duro, bastante duro. Todos sabíamos que Olympiacos era mejor equipo, claramente favorito etc etc, pero cuando te ves tan cerca de lograr la gesta...… pic.twitter.com/XSk1vLbBr6 — Sergio Martínez Urcelay (@Sergio11Mtnez) May 25, 2026

El arbitraje de la final es un auténtico escándalo. Jugamos sin pívots. Olympiakos con dos. Y tres árbitros.



Qué vergüenza. — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) May 24, 2026

