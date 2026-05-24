Κι άλλος Ισπανός δημοσιογράφος: «Η Euroleague είχε ήδη αποφασίσει τον πρωταθλητή»!

Χαμός στην Ισπανία με τη διαιτησία στον τελικό της Euroleague ανάμεσα στη Ρεάλ και τον Ολυμπιακό!

Ο Χοσέ Λουίς Σάντζες, δημοσιογράφος της Marca, με ανάρτησή του έκανε λόγο για ξεκάθαρο στήσιμο της φετινής διοργάνωσης από τους ιθύνοντες και τους διαιτητές και μπήκε στη μεγάλη λίστα των ρεπόρτερ του μπάσκετ που αηδίασαν με τα όσα συνέβησαν στο «T-Center».

Πιο συγκεκριμένα ο Χοσέ Λουίς Σάντζες στο ποστάρισμά του αναφέρει: «Η Euroleague είχε ήδη αποφασίσει τον πρωταθλητή», ρίχνοντας ξεκάθαρες... βολές προς τους διαιτητές για τα σφυρίγματά τους.