Η επιστολή της Κοβέσι και οι κυρώσεις για την Ελλάδα α λα Όρμπαν

Πέρασε στα «ψιλά» πολλών μέσων ενημέρωσης -και όχι τυχαία- η επιστολή της Λάουρα Κοβέσι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία ζητά κυρώσεις για την Ελλάδα «α λα Όρμπαν».

Τι λέει δηλαδή η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO); Ότι πρέπει να κοπούν ευρωπαϊκά κονδύλια προς την Ελλάδα, επειδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη εμποδίζει την λειτουργία του κράτους δικαίου.

Πρόκειται για τον Κανονισμό 2020/2092 της Ε.Ε., που είχε φτιαχτεί ακριβώς για να κόψει τη φόρα στον Βίκτορ Όρμπαν και τελικά του «έκοψε» δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο τότε ηγέτης της Ουγγαρίας παρέμβαινε στο έργο της δικαιοσύνης, εμπόδιζε τις έρευνες για υποθέσεις διαφθοράς και άφηνε περιθώρια για κατάχρηση εξουσίας από την πολιτική ηγεσία. Όπως τα διαβάζω, δεν είχε και μεγάλη διαφορά με την σημερινή κυβέρνηση της Ελλάδας…

Δύο είναι οι ενέργειες της κυβέρνησης Μητσοτάκη που εξόργισαν την Λάουρα Κοβέσι και την οδήγησαν να στείλει την επιστολή στην Κομισιόν, ζητώντας για την Ελλάδα του Μητσοτάκη την ίδια μεταχείριση με την Ουγγαρία του Όρμπαν.

Πρώτον, η τροπολογία με την οποία επισπεύδονται οι έρευνες για υποθέσεις πολιτικών προσώπων, αποκλείοντας παράλληλα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από τις έρευνες.

