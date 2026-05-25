Γουέστ Χαμ: «Τελειώνει» ο Νούνο Εσπίριτο μετά τον υποβιβασμό

Συνάντηση του Πορτογάλου τεχνικού με τη διοίκηση της ομάδας.

Μετράει ώρες στην Γουέστ Χαμ ο Νούνο Εσπίριτο.

Τα «σφυριά» παρά τη νίκη με 3-0 επί της Λιντς την τελευταία αγωνιστική, υποβιβάστηκαν από την Premier League και ο Πορτογάλος τεχνικός αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την τεχνική ηγεσία΄

Σύμφωνα με την Times Sport «ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο κλήθηκε σε συνομιλίες για την κρίση με την ιεραρχία της Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ το πρωί της Δευτέρας 25/5 με τη θέση του ως προπονητής να διακυβεύεται σε μεγάλο βαθμό».

Εξελίξεις - ανακοινώσεις δεν αποκλείεται να υπάρξουν μέχρι το τέλος της ημέρας.