Μπεσίκτας: Το buy out για τον Αλιμπίγιεβιτς σε περίπτωση πρότασης από ομάδα της Euroleague

Η Μπεσίκτας δεν κατάφερε να κερδίσει το Eurocup και παράλληλα μία θέση στην επόμενη Euroleague, όμως ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς δεν αποκλείεται να βρεθεί στην ανώτατη ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο Σέρβος κόουτς της τουρκικής ομάδας, όπως αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος Ερτάν Σουζγκούν, έχει στο συμβόλαιό του ρήτρα αποδέσμευσης (buy out) ύψους 150.000 ευρώ, ένα ποσό που κρίνεται ιδιαίτερα προσιτό για αρκετές ομάδες της Euroleague, καθώς το όνομά του κάνει... γκελ στην Ευρώπη.

Όσο βέβαια το τοπίο γύρω από τη συμμετοχή της Μπουργκ στη Euroleague παραμένει θολό, η Μπεσίκτας ελπίζει πως μπορεί να είναι αυτή η ομάδα που θα την αντικαταστήσει. Μια τέτοια εξέλιξη, μέσω wild card, ίσως ανοίξει τον δρόμο ώστε ο Αλιμπίγιεβιτς να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας και να βρίσκεται παράλληλα στη Euroleague.

Οι οριστικές εξελίξεις αναμένονται μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες, καθώς είναι προγραμματισμένη η μεγάλη γενική συνέλευση των μετόχων της EuroLeague, η οποία και θα λάβει τις τελικές αποφάσεις για τον χάρτη των ομάδων της επόμενης περιόδου.