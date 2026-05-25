Σαρωτικές εκκαθαρίσεις στην Μίλαν: Απολύθηκαν Αλέγκρι, Τάρε, CEO και τεχνικός διευθυντής!

Επιχείρηση - σκούπα στους ροσονέρι από την ιδιοκτήτρια εταιρία που ξήλωσε όλο το οργανόγραμμα του συλλόγου.

Ο αποκλεισμός της Μίλαν από το επόμενο Champions League, μετά την ταπεινωτική εντός έδρας ήττα από την Κάλιαρι φέρνει σαρωτικές αλλαγές στους πάντες.

Η Redbird Capital με επίσημη ανακοίνωση δήλωσε ότι ξηλώνει άμεσα τους πάντες και τα πάντα, ώστε να χτίσει από το μηδέν και πάλι.

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία αποτελεί ο Μάσιμο Αλέγκρι, ενώ την πόρτα της εξόδου βλέπει ο αθλητικός διευθυντής Ίγκλι Τάρε, ο τεχνικός διευθυντής Τζόφρι Μονκάδα και ο CEO της εταιρίας Τζιόρτζιο Φουρλάνι.

Η ιδιοκτησία της Μίλαν προανήγγειλε πολύ σύντομα νέες ανακοινώσεις με τα ονόματα των αντικαταστατών, σε μία πρωτοφανή κίνηση χωρίς προηγούμενο στο ιταλικό ποδόσφαιρο.