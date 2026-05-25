«Στόχος των Λέικερς ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς»

Ο σέντερ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Ρόμπερτ Γουίλιαμς βρίσκεται στο στόχαστρο των Λος Άντζελες Λέικερς, με τους «Λιμνανθρώπους» να ψάχνουν βασικό ψηλό.

«Καυτή» αναμένεται να είναι η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος για τους Λέικερς. Ενώ τα κύρια ερωτήματα αφορούν τα συμβόλαια των Όστιν Ριβς και ΛεΜπρόν Τζέιμς, το ερώτημα για το ποιος ψηλός θα πλαισιώσει το ρόστερ είναι εξίσου σημαντικό.

Ο ρεπόρτερ του ΝΒΑ , Μπομπ Μαρκς όταν ρωτήθηκε για ένα πιθανό στόχο των Λέικερς δήλωσε ότι ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς είναι ένας πιθανός διαθέσιμος σέντερ. «Το ένα όνομα που προκάλεσε τη μεγαλύτερη δημοσιότητα, σε πολλές ομάδες στο Σικάγο την περασμένη εβδομάδα, ήταν ο Ρόμπερτ Γουίλιαμς. Αυτό είναι το όνομα».

«Πρέπει να είσαι προσεκτικός με αυτό λόγω της διαθεσιμότητας των παιχνιδιών του, των λεπτών συμμετοχής του. Αυτός είναι ο ένας παίκτης, δεν θέλω να πω ότι εξουδετέρωσε τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα, αλλά νομίζω ότι τον προστάτευσε πιθανώς ως έναν από τους καλύτερους στα πλέι οφ στον πρώτο γύρο. Αυτός θα ήταν ο τύπος. Είναι πιθανώς ένας από τους κορυφαίους ελεύθερους σέντερ που υπάρχουν», σημείωσε ο Μαρκς.