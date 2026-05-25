Το «game over» στην ΑΕΚ και η επόμενη μέρα του Ρομπέρτο Περέιρα

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ αναφορικά με τους μεταγραφικούς ορίζοντες που ανοίγονται για τον Αργεντινό μέσο, έπειτα από το κλείσιμο του κύκλου της θητείας στην Ένωση.

Η απόφαση της ΑΕΚ να μην προχωρήσει στην επέκταση της συνεργασίας με τον Ρομπέρτο Περέιρα, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του πολύπειρου Αργεντινού μέσου, ο οποίος αποχωρεί από τη Νέα Φιλαδέλφεια έπειτα από μία διετία, έχοντας πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα με τα κιτρινόμαυρα και αφήνοντας αποτύπωμα με την εμπειρία και την προσωπικότητά του.

Ο 35χρονος άσος βγαίνει πλέον ελεύθερος στην αγορά και ήδη τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό κάνουν λόγο για ενδιαφέρον συλλόγων που εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν στη Λατινική Αμερική και μεταφέρονται από διεθνή Μέσα, δύο ομάδες από τη Βραζιλία έχουν ήδη κινηθεί διερευνητικά για τον πρώην χαφ των Γιουβέντους και Ουντινέζε.

Ο λόγος για την Ατλέτικο Μινέιρο και τη Βάσκο ντα Γκάμα, οι οποίες φέρονται να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του ενόψει της νέας σεζόν.

Μάλιστα, τα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο «Τούκου» εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μετακόμισης στη Βραζιλία, καθώς θεωρεί πως το αγωνιστικό στιλ και οι απαιτήσεις του πρωταθλήματος ταιριάζουν πλέον περισσότερο στα χαρακτηριστικά και στη φάση της καριέρας του.

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι περιμένει πάντα μία πιθανή κίνηση από την πατρίδα του και ειδικότερα από ομάδες της Αργεντινής.

Το όνομα της Ρίβερ Πλέιτ επανέρχεται διαρκώς στο προσκήνιο κάθε φορά που ο Περέιρα μένει ελεύθερος ή βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο.

Ο Αργεντινός ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τους «Μιγιονάριος» και σύμφωνα με δημοσιεύματα της Λατινικής Αμερικής δεν θα έλεγε «όχι» σε μία επιστροφή πριν το φινάλε της καριέρας του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν προκύπτει επίσημη κίνηση από την ομάδα του Μπουένος Άιρες.

Από εκεί και πέρα, ο Περέιρα διατηρεί εξαιρετικό όνομα στην Ιταλία, εκεί όπου πέρασε το μεγαλύτερο και πιο παραγωγικό κομμάτι της καριέρας του με τις φανέλες των Ουντινέζε και Γιουβέντους. Το προηγούμενο καλοκαίρι, πριν τελικά υπογράψει στην ΑΕΚ, το όνομά του είχε συνδεθεί με τη Σαμπντόρια, η οποία εξέταζε σοβαρά την περίπτωσή του.

Παράλληλα, μία ακόμη αγορά που θα μπορούσε να εξετάσει είναι εκείνη της Σαουδικής Αραβίας ή γενικότερα της Μέσης Ανατολής.

Παίκτες με το δικό του... βαρύ βιογραφικό, συμμετοχές στην εθνική Αργεντινής και καριέρα σε κορυφαία πρωταθλήματα εξακολουθούν να έχουν σημαντική ζήτηση στο αραβικό μπλοκ, ειδικά όταν πρόκειται για ελεύθερους ποδοσφαιριστές με χαμηλό ρίσκο μεταγραφικού κόστους.

Τέλος, δεν θα πρέπει επίσης να αποκλειστεί η πιθανότητα παραμονής του στην Ευρώπη μέσω ενός πιο «ήρεμου» πρωταθλήματο (όπως η Τουρκία) ή ακόμα και το MLS στις ΗΠΑ.