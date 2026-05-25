Πέρασε δια πυρός και σιδήρου από τη Νες Ζιόνα η Χάποελ

Η Νες Ζιόνα έβαλε δύσκολα στην Χάποελ Τελ-Αβίβ καθ' όλη την διάρκεια της αναμέτρησης, ωστόσο στο φινάλε μίλησε η ποιότητα. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη πέρασε δια πυρός και σιδήρου επικρατώντας με 81-75 και συνεχίζει στο κυνήγι της Μακάμπι στην κορυφή απέχοντας δυο νίκες (21-4). Από την άλλη οι γηπεδούχοι έπεσαν στο 9-16.

Για τους νικηυές ο Ουέϊνράιτ ήταν πρώτος σκόρερ με 18 πόντους, με τον Μάνταρ να προσθέτει 13 πόντους με 5 ριμπάουντ. Καλή παρουσία από τον Λέβι Ράντολφ (11π.), αποβλήθηκε ο Βασίλιε Μίσιτς με δυο τεχνικές ποινές μετρώντας μόλις 7 πόντους και 2 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο Άντι Μπράουν ήταν πρώτος σκόρερ με 23 πόντους και 2 ασίστ, με τον Ακίντζο να προσθέτει 15 πόντους με 5 ασίστ.