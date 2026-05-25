Aπό τον ΠΑΟΚ στην Τουρκία ο Κοβάσεβιτς (pic)

Μετά από περίπου έξι μήνες παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη, ο Ούρος Κοβάσεβιτς αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ και συνεχίζει την πορεία του στο τουρκικό πρωτάθλημα με την IBB Spor.

Ο Σέρβος ακραίος, μία από τις πιο εντυπωσιακές προσθήκες στην ιστορία του συλλόγου, επέλεξε να κάνει το επόμενο βήμα της καριέρας του στη γειτονική χώρα, ενώ και από την πλευρά του ΠΑΟΚ δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική προσπάθεια για την παραμονή του.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η IBB Spor:

«Η Ανδρική μας Ομάδα Βόλεϊ, που αγωνίζεται στην Efeler League, υπέγραψε επίσημα τον Σέρβο ακραίο επιθετικό Uroš Kovačević.

Δις Πρωταθλητής Ευρώπης, κάτοχος τίτλου στο FIVB World League και Παγκόσμιος Πρωταθλητής Συλλόγων με την Trentino Volley, ο Kovačević είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους παίκτες της γενιάς του.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, έχει εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα της Σερβίας με επιτυχία και έχει αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του συλλογικού βόλεϊ σε Ιταλία, Πολωνία και Ρωσία.

Είμαστε περήφανοι που καλωσορίζουμε τον Uroš στην οικογένειά μας και ανυπομονούμε να τον δούμε να φορά τη ναυτικόμπλε και κόκκινη φανέλα μας. Καλή σεζόν!