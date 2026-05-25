Πανόραμα GBL: Tα ζευγάρια και το πρόγραμμα των ημιτελικών

Η ΑΕΚ έγινε η τελευταία χρονικά ομάδα που πέρασε στα ημιτελικά της Stoiximan GBL, συμπληρώνοντας έτσι την τελική τετράδα.

Η ΑΕΚ κέρδισε τον Άρη με 102-99, κάνοντας το 2-1 στην προημιτελική σειρά και στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό. Στο άλλο ζευγάρι κοντράρονται ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, με τους «πράσινους» να έχουν το αβαντάζ της έδρας.

Οι σειρές των ημιτελικών ξεκινούν την Πέμπτη (28/5), ενώ οι τελικοί έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου.

Ημιτελικοί

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - 4. ΑΕΚ 0-0

Ολυμπιακός - ΑΕΚ (28/5, 20:15)

ΑΕΚ - Ολυμπιακός (30/5, 17:00)

Ολυμπιακός - AΕΚ (1/6)*

2. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - 3. ΠΑΟΚ 0-0

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (28/5, 18:00)

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (30/5, 15:00)

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (1/6, 20:15)*

* Εφόσον χρειαστεί το Game 3

Τελικοί

Game 1 (3/6, 21:00)

Game 2 (5/6, 21:00)

Game 3 (8/6, 21:00)

Game 4 (10/6, 21:00, εφόσον χρειαστεί)

Game 5 (13/6, 21:00, εφόσον χρειαστεί)

**Δε θα διεξαχθούν μικροί τελικοί