Πανόραμα GBL: Tα ζευγάρια και το πρόγραμμα των ημιτελικών

Η ΑΕΚ κέρδισε τον Άρη με 102-99, κάνοντας το 2-1 στην προημιτελική σειρά και στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό. Στο άλλο ζευγάρι κοντράρονται ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, με τους «πράσινους» να έχουν το αβαντάζ της έδρας.
Οι σειρές των ημιτελικών ξεκινούν την Πέμπτη (28/5), ενώ οι τελικοί έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου.
Ημιτελικοί
1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - 4. ΑΕΚ 0-0
Ολυμπιακός - ΑΕΚ (28/5, 20:15)
ΑΕΚ - Ολυμπιακός (30/5, 17:00)
Ολυμπιακός - AΕΚ (1/6)*
2. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - 3. ΠΑΟΚ 0-0
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (28/5, 18:00)
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (30/5, 15:00)
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (1/6, 20:15)*
* Εφόσον χρειαστεί το Game 3
Τελικοί
Game 1 (3/6, 21:00)
Game 2 (5/6, 21:00)
Game 3 (8/6, 21:00)
Game 4 (10/6, 21:00, εφόσον χρειαστεί)
Game 5 (13/6, 21:00, εφόσον χρειαστεί)
**Δε θα διεξαχθούν μικροί τελικοί