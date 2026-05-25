Λύγισε την Ντουμπάι η Μπούντουτσνοστ και ισοφάρισε την σειρά

Σε ματς θρίλερ η Μπούντουτσνοστ επικράτησε της Ντουμπάι στο φινάλε με 91-90 και ισοφάρισε την σειρά των play-off της Αδριατικής Λίγκα σε 1-1. Πλέον η ομάδα του Σέκουλιτς θα υποδεχθεί το σύνολο από το Μαυροβούνιο το βράδυ (28/5) με τον νικητή να προκρίνεται στον τελικό εκεί όπου περιμένει ήδη η Παρτίζαν.

Για τους νικητές ο Σουλαιμόν ήταν πρώτος σκόρερ με 16 πόντους, με τον Τανάσκοβιτς να προσθέτει 15 πόντους με 4 ριμπάουντ. Πολύ καλή παρουσία από τον Φερέλ με 12 πόντους με 7 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο Καμπενγκέλε ήταν ο κορυφαίος με 25 πόντους με 7 ριμπάουντ, με τον Μπέικον να προσθέτει 15 πόντους. Διψήφιος και ο Μούσα 13 πόντους με 6 ριμπάουντ.