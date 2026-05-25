Aιχμές Μίλιτσιτς για τη διαιτησία: «Είπα στους παίκτες μου ότι θα είμαστε σαν τη Ρεάλ στον τελικό της Euroleague»

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς σε δηλώσεις του μετά την ήττα του Άρη από την ΑΕΚ άφησε αιχμές για την διαιτησία, σημειώνοντας οι παίκτες του γελούσαν με όσα συνέβαιναν στο παρκέ, ενώ έκανε συσχετισμό του αγώνα με εκείνον του τελικού της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Κάναμε μεγάλη προσπάθεια και είμαι περήφανος για τους παίκτες και για την εικόνα της ομάδας μας σε αυτή τη σειρά. Παλέψαμε για να βρεθούμε στα ημιτελικά και αυτό θα ήταν υπέροχο μετά την αρχή που είχαμε στο ξεκίνημα της σεζόν.

Είπα στους παίκτες μου ότι στη σειρά αυτή και σε αυτό το παιχνίδι θα είμαστε σαν τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Euroleague. Έμοιαζε με αυτό.

Παίξαμε με καρδιά και ψυχή και είμαι περήφανος, το λέω ξανά, γενικά για την εικόνα της ομάδας τους τελευταίους μήνες. Δεν μπορέσαμε όμως να παίξουμε με αριθμητική ισορροπία στο παρκέ.

Ζητώ συγγνώμη που δεν νικήσαμε απέναντι σε όλα τα διαιτητικά που έγιναν στο παρκέ. Οι παίκτες μου γελούσαν με ότι συνέβη».