ΑΕΚ: Η αλήθεια για τη μη ανανέωση Περέιρα - Τι λέγεται από το περιβάλλον του παίκτη  

Όπως διαβάσατε από χθες, ΑΕΚ και Ρομπέρτο Περέιρα τραβούν χωριστούς δρόμους, με την Ένωση να ενημερώνει την πλευρά του ποδοσφαιριστή πως δεν υπάρχει πρόθεση να επεκταθεί το συμβόλαιο του.

Ουσιαστικά, για να φτάσουμε σε αυτή την κατάληξη, είχαμε μια αλλαγή δεδομένων καθώς σε πρώτη φάση φαινόταν να υπάρχει μια θετική διάθεση για ανανέωση της συνεργασίας για έναν ακόμα χρόνο. Και λέμε φαινόταν διότι όπως αποδείχτηκε στην πορεία από την πλευρά του Club δεν είχε παρθεί κάποια οριστική απόφαση σχετικά με τον Τούκου και είχαν μπει δεύτερες σκέψεις που έλεγαν πως ενδεχομένως να χρειάζεται να πάει η ομάδα σε ένα φρεσκάρισμα και να ακολουθηθεί η γραμμή του πρότζεκτ που είναι να πέσει ο μέσος όρος ηλικίας και να δοθούν αυτά τα χρήματα σε άλλες επιλογές πιο συμβατές με το πλάνο Ριμπάλτα-Νίκολιτς. Εν τέλει, αυτές οι δεύτερες σκέψεις επικράτησαν και απλώς η επαφή με την πλευρά του παίκτη που έγινε προ ημερών επικύρωσε την απόφαση της ΑΕΚ να μην προταθεί νέο συμβόλαιο στον 35χρονο Αργεντινό μεσοεπιθετικό.

Αυτό που προκύπτει από την πλευρά του παίκτη είναι πως δεν ήταν τόσο προετοιμασμένη γι' αυτό το ενδεχόμενο. Ο Ρομπέρτο Περέιρα είχε λάβει και εκείνος κάποια πρώτα θετικά μηνύματα αλλά δεν είχε κάτι δεδομένο στα χέρια του. Σε κάθε περίπτωση όμως ήθελε να μείνει στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ. Ένιωθε καλά στο club και η οικογένεια του είχε προσαρμοστεί απόλυτα στην Αθήνα. Επίσης, ήταν διατεθειμένος και οικονομικά να κάνει πίσω αλλά θέμα οικονομικό δεν τέθηκε ποτέ ούτε από τη μια ούτε από την άλλη πλευρά.

Ήταν καθαρά απόφαση της ΑΕΚ να στηρίξει το πρότζεκτ που βρίσκεται και να πάει σε κάτι διαφορετικό παρ' ότι άπαντες στην ομάδα εκτιμούσαν (και εκτιμούν) αφάνταστα τον Τούκου σαν ποδοσφαιριστή και σαν άνθρωπο. Όλοι άλλωστε μέσα στην ΑΕΚ έχουν να λένε για το πάθος που έβγαζε, για την κλάση του, για το πόσο σημαντικός ήταν φέτος, για την τεράστια προσωπικότητα του και τον επαγγελματισμό του στις προπονήσεις. Αυτό που είναι εξίσου σημαντικό όμως, είναι ότι και ο ίδιος ο Περέιρα - παρά την αρνητική εξέλιξη - αισθάνεται ευχαριστημένος με τους οπαδούς και το club όπως προκύπτει από την πλευρά του. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη προσφορές στα χέρια του από ομάδες της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Ιταλίας και από το Μεξικό και ουσιαστικά τις αξιολογεί για να πάρει την τελική του απόφαση.

Ο κομβικός ρόλος του Περέιρα φέτος

Ο Ρομπέρτο Περέιρα, που απολάμβανε εξ αρχής της εμπιστοσύνης του Μάρκο Νίκολιτς, εξελίχθηκε στον απόλυτο «X-Factor» της ΑΕΚ στα play off καθώς μια δική του κίνηση ήταν αυτή που έφερε το χρυσό γκολ στο Καραϊσκάκη στην πρεμιέρα των πλέι οφ, ενώ μια δική του ενέργεια ήταν αυτή που άνοιξε το δρόμο για το 3-0 επί του ΠΑΟΚ με το πρώτο κρίσιμο γκολ.

Ο Αργεντινός , που οι περισσότεροι θεωρούσαν τελειωμένο το καλοκαίρι αναζητώντας τον τρόπο που η ΑΕΚ θα απαλλαγεί από το μεγάλο του συμβόλαιο, πρέπει να θυμίσουμε πως ήταν κομβικός και στα προκριματικά για την Ένωση. Έπαιξε βασικός στα τρία πρώτα παιχνίδια με Μπερ Σεβά και Άρη Λεμεσού με τον Νίκολιτς να τον χρησιμοποιεί στον άξονα ποντάροντας στην εμπειρία του και δικαιώθηκε απόλυτα. Ακολούθησε ένας τραυματισμός και ένας δεύτερος μέσα στη χρονιά στα μέσα Δεκέμβρη που επηρέασαν τις συμμετοχές του και περιόρισαν τον ρόλο του αλλά όποτε ήταν διαθέσιμος, ήταν και μέσα στα μεγάλα παιχνίδια.

Δεν είναι τυχαίο πως ο Τούκου έπαιξε βασικός και στα τρία τελευταία παιχνίδια της League Phase του UEFA Conference League με Φιορεντίνα, Σάμσουνσπόρ και Κραιόβα που η ΑΕΚ έκανε ισάριθμες νίκες έχοντας σημαντικό ρόλο. Όπως δεν ειναι τυχαία και η εικόνα που είχε στο ξεκίνημα των πλέι οφ, βάζοντας το δικό του λιθαράκι στην κατάκτηση του τίτλου αποχωρόντας εν τέλει από τον Δικέφαλο ως πρωταθλητής, μετά από δύο χρόνια συνεργασίας. Ο Ρομπέρτο Περέιρα, κατέγραψε φέτος 22 συμμετοχές με την ΑΕΚ (2 γκολ - 1 ασίστ) σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ συνολικά με την φανέλα της Ένωσης μέτρησε αυτά τα δύο χρόνια 52 συμμετοχές.