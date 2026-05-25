Υπάρχει «μπασκετικός» Θεός…

Επιτέλους… Λύτρωση. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης ξορκίζοντας κάθε κατάρα και κάθε μαύρο σύννεφο που είχε μαζευτεί πάνω από τον «ερυθρόλευκο» οργανισμό τα τελευταία πέντε χρόνια και ο «μπασκετικός» Θεός του έδωσε αυτό που του άξιζε. Γράφει ο Γιώργος Ρουμελιώτης.

Επιτέλους, είναι η λέξη που βγαίνει από τα χείλη όλων των φιλάθλων του Ολυμπιακού από το βράδυ της Κυριακής. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης σηκώνοντας στον ουρανό του T-Center την 4η κούπα της, γεμίζοντας με δάκρυα χαράς όλους τους φιλάθλους των Πειραιωτών.

Βελιγράδι (2022), Κάουνας (2023), Βερολίνο (2024), Άμπου Ντάμπι (2025). Τέσσερα Final-4 που οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν στην πηγή αλλά νερό δεν ήπιαν. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ένα πυκνό μαύρο σύννεφο είχε μαζευτεί πάνω από το ΣΕΦ, ωστόσο φέτος έμελλε να αποδοθεί «μπασκετική» δικαιοσύνη.

Η ομάδα του λιμανιού ξόρκισε κάθε κατάρα με τον καλύτερο τρόπο. Το βάρος των τελευταίων χρόνων έγινε ανακούφιση. Ωστόσο όπως ανάφερε και ο Σάσα Βεζένκοφ κάθε «κακό» γίνεται για καλό.

Ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που του άξιζε. Ήταν η καλύτερη ομάδα εντός παρκέ από την αρχή μέχρι το τέλος, κυριάρχησε στις περισσότερες στατιστικές κατηγορίες, άντεξε την πίεση και πάτησε και με τα δυο πόδια στην κορυφή του βουνού.

Στα αγωνιστικά όσον αφορά τον τελικό πρέπει αρχικά να απονέμουμε τα εύσημα στον Σέρτζιο Σκαριόλο για την εκπληκτική τακτική του προσέγγιση. Ο Ισπανός τεχνικός κατάφερε να βγάλει με το καλημέρα του παιχνιδιού εκτός ρυθμού τον Ολυμπιακό, με τις αλλαγές στην άμυνα του έκοψε την κυκλοφορία στην επίθεση και όταν η μπάλα δεν περνούσε στο ζωγραφιστό, εκεί που οι «ερυθρόλευκοι» είχαν το πλεονέκτημα, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα πήγαιναν σε ατομικές ενέργειες.

Ο Εβάν Φουρνιέ έδειξε γιατί είναι γεννημένος για τέτοια παιχνίδια. Ο Γάλλος γκαρντ ανέλαβε τις περισσότερες επιθέσεις των Πειραιωτών, μίλησε όταν η μπάλα ζύγιζε 100 κιλά και αναδείχθηκε MVP του Final-4. Ωστόσο το τρικ του Γιώργου Μπαρτζώκα να επιστρατεύσει τον Ταϊρίκ Τζόουνς στο ξεκίνημα του 4ου δεκαλέπτου, δίχως ο Αμερικανός ψηλός να έχει αγωνιστεί μέχρι εκείνο το σημείο, ήταν κομβικό στην εξέλιξη του ματς.

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε άμυνα αλλαγών με τον Τζόουνς να μαρκάρει τα γκαρντ των Μαδριλένων, σταματώντας κάθε είσοδο τους στο καλάθι. Η Ρεάλ έκανε 3 λάθη σε 4΄στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τους Πειραιώτες να παίρνουν κεφάλι στο σκορ και τον Εβάν Φουρνιέ να «καθαρίζει» το ματς. Παρά τις τάσεις αυτοκτονίας στο φινάλε, που οι παίκτες έμοιαζαν να έχουν ξεκινήσει ήδη τους πανηγυρισμούς δίχως να έχει ακουστεί η κόρνα, ο Ολυμπιακός ήταν πρωταθλητής Ευρώπης.

Ο «ερυθρόλευκος» οργανισμός είχε γεμίσει με πληγές τα τελευταία χρόνια και η πίκρα των συνεχόμενων χαμένων φάιναλ-φορ «μαύριζε» τις ψυχές των φιλάθλων της ομάδας. Τα όσα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής στο Τelekom Center όλοι τα είχαν φανταστεί στο άκουσμα της είδησης ότι το Final-4 θα γίνει στο ΟΑΚΑ. Ωστόσο όλοι, αρχικά στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο, αλλά και ο κόσμος κρατούσε μικρό καλάθι, καθώς οι μνήμες είναι νωπές.

Τελικά υπάρχει «μπασκετικός» Θεός και απένειμε την δικαιοσύνη του παρκέ.

Κλείνοντας, οι πραγματικοί ΜVP του φετινού Ολυμπιακού είναι οι ιδιοκτήτες του. Ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος έδωσαν ένα σκασμό λεφτά το περσινό καλοκαίρι, κράτησαν τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος ετοίμαζε βαλίτσες για Μιλάνο, προχώρησαν σε διορθωτικές κινήσεις μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου, δημιουργώντας το πιο πλήρες ρόστερ των «ερυθρολεύκων» τα τελευταία χρόνια. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας το αξιοποίησε με τον πλέον ιδανικό τρόπο, σκορπίζοντας χαρά στα πρόσωπα όλων των Ολυμπιακών.