ΚΑΕ Άρης: «Αν η διαιτησία με την ΑΕΚ ήταν καλή θα αγωνιζόμασταν με πλεονέκτημα έδρας»

Η ένταση γύρω από τη διαιτησία της σειράς ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ συνεχίζεται, με νέα διαρροή από την πλευρά των «κιτρινόμαυρων» της Θεσσαλονίκης να έρχεται ως απάντηση στη συμπληρωματική δήλωση του Ντράγκαν Σάκοτα.

Στην τοποθέτησή της, η ΚΑΕ Άρης Betsson αφήνει σαφείς αιχμές για τη διαιτησία τόσο στη σειρά των playoffs όσο και από την κανονική περίοδο, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις των διαιτητών επηρέασαν την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα.

«Αν η διαιτησία στους αγώνες με την ΑΕΚ ήταν καλή, από την κανονική περίοδο ακόμα, είτε θα αγωνιζόμασταν στα πλέι οφ με πλεονέκτημα έδρας, είτε θα προκρινόμασταν στα ημιτελικά για δεύτερη φορά σε τρία χρόνια με 1-2», ανέφερε χαρακτηριστικά η διαρροή της ΚΑΕ Άρης Betsson.