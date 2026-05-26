«Ο Μαρινάκης πάει για μεταγραφή - ρεκόρ με τον Έλιοτ Άντερσον»

Αρκετές ομάδες της Premier League, και κυρίως οι ομάδες του Μάντσεστερ, παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του και να εμφανίζονται ως βασικοί διεκδικητές.
Στο παρασκήνιο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η στάση της διοίκησης είναι ξεκάθαρη. Η παραχώρηση του παίκτη δεν θα γίνει εύκολα ή φθηνά.
«Ο Βαγγέλης Μαρινάκης φέρεται να έχει θέσει πολύ υψηλά οικονομικά στάνταρ, χρησιμοποιώντας ως σημείο αναφοράς τη μεταγραφή-ρεκόρ του Μόιζες Καϊσέδο από την Μπράιτον στην Τσέλσι (περί τα 115 εκατομμύρια λίρες) και θέλει να γίνει μεταγραφή - ρεκόρ», αναφέρει δημοσίευμα στην Αγγλία.
Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε συζήτηση θα ξεκινήσει από επίπεδα που θα μπορούσαν να σπάσουν το ρεκόρ για Άγγλο ποδοσφαιριστή, δείχνοντας ότι ο σύλλογος δεν πρόκειται να μπει σε διαπραγμάτευση υπό πίεση.