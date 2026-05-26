Παραμονή στην Scottish Premier για την Σεντ Μίρεν

Μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα, οι γηπεδούχοι μπήκαν αποφασισμένοι να κρατήσουν τη θέση τους στη μεγάλη κατηγορία και κατάφεραν να επιβεβαιώσουν την ανωτερότητά τους στο δεύτερο ημίχρονο.

Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι σημείωσε ο Φρέιζερ στο 65ο λεπτό, δίνοντας τεράστια ώθηση στη Σεντ Μίρεν και «κλειδώνοντας» ουσιαστικά την παραμονή.

Η Πάρτικ Θιστλ προσπάθησε να αντιδράσει στα τελευταία λεπτά και να τα δώσει όλα για την διεκδίκηση της ανόδου, όμως δεν μπόρεσε να βρει τις λύσεις απέναντι στην άμυνα των γηπεδούχων.

Έτσι, η Σεντ Μίρεν θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν στα «σαλόνια» του σκωτσέζικου ποδοσφαίρου, ενώ η Πάρτικ Θιστλ μένει ξανά στη Championship, χάνοντας την ευκαιρία για επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία.