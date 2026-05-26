Η στιγμή που ο Ράις μαθαίνει τον υποβιβασμό της Γουέστ Χαμ (vid)

Ο Ντέκλαν Ράις την περασμένη Κυριακή (24/5), έζησε ένα κοντραστ συναισθημάτων, αφού από την μια πανηγύρισε το πρωτάθλημα με την Άρσεναλ και από την άλλη απογοητεύτηκε από τον υποβιβασμό της Γουέστ Χαμ.
Μάλιστα η κάμερα, τον έπιασε να κοιτάζει με αγωνία τα τελευταία λεπτά του αγώνα της Τότεναμ από την οποία κρινόταν η τύχη των Σφυριων και μόλις ο διαιτητής σφύριξε την λήξη, ο ίδιος αντέδρασε έντονα.
This really hurts to see man…— Louis ⚒️ (@louisgalman07) May 24, 2026
Declan Rice finding out West Ham are relegated
He still loves us ⚒️🥹#whu #whufc @_DeclanRice pic.twitter.com/S8BhlbCHBf