Τέλος εποχής για την Ρεάλ στην εθνική Ισπανίας

Από το 1934 μέχρι και το 2018, οι Μαδριλένοι αποτελούσαν σταθερά μία από τις πιο ισχυρές παρουσίες στη «Ρόχα», φτάνοντας μάλιστα σε αρκετές διοργανώσεις να είναι η ομάδα με τους περισσότερους εκπροσώπους.
Η πορεία όμως των τελευταίων ετών δείχνει ξεκάθαρη πτώση:
• 2022: μόλις 2 παίκτες
• 2026: κανένας παίκτης για πρώτη φορά στην ιστορία
Η κορυφαία στιγμή της σχέσης των δύο πλευρών είχε καταγραφεί σε αρκετές διοργανώσεις με επτά ποδοσφαιριστές της Ρεάλ στην αποστολή, ενώ το 2010 FIFA η Ισπανία κατέκτησε το τρόπαιο με έντονο «άρωμα» Μαδρίτης.
Η απουσία εκπροσώπου της «Βασίλισσας» από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ραντεβού του πλανήτη αποτελεί μία συμβολική αλλαγή εποχής για το ισπανικό ποδόσφαιρο.