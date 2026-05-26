Ελπίδα για τη Δημοκρατία: Την Τρίτη η δήλωση ίδρυσης του κόμματος Καρυστιανού στον Άρειο Πάγο

Η Μαρία Καρυστιανού δώσει το παρών, στην κατάθεση των υπογραφών.

Το πρωί της Τρίτης (26/5/26), στις 10:00 θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών και της σχετικής δήλωσης για την ίδρυση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», της Μαρίας Καρυστιανού.

Λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση του νέου κόμματος και ανήμερα των αποκαλυπτηρίων του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, θα γίνει η κατάθεση των υπογραφών για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύμβολο του νέου φορέα, είναι ένα περιστέρι με κλαδί ελιάς, με την Μαρία Καρυστιανού, να δίνει έμφαση κατά την παρουσίαση, στην «κάθαρση», τη διαφάνεια και την ενίσχυση του κράτους δικαίου.

