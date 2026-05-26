Η Βόλφσμπουργκ του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη έπεσε στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας μετά την ήττα με 2-1 στην παράταση από την Πάντερμπορν.

Οι «Λύκοι» προηγήθηκαν μόλις στο 3ο λεπτό, όμως η αποβολή του Μέλε άλλαξε ολοκληρωτικά το παιχνίδι και έδωσε στην Πάντερμπορν την ευκαιρία να επιστρέψει.

Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν πριν το ημίχρονο και ολοκλήρωσαν τη μεγάλη ανατροπή στην παράταση, παίρνοντας την άνοδο στη Bundesliga μετά από έξι χρόνια.

Η Βόλφσμπουργκ, παρά την εμπειρία και το μεγαλύτερο όνομα, κατέρρευσε στα πιο κρίσιμα παιχνίδια της χρονιάς και επιστρέφει στη δεύτερη κατηγορία για πρώτη φορά μετά το 1996.

Ο Κουλιεράκης αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι, έχοντας καλή παρουσία, όμως δεν κατάφερε να αποτρέψει τον ιστορικό υποβιβασμό της ομάδας του σε μία από τις πιο σοκαριστικές εξελίξεις της σεζόν στο γερμανικό ποδόσφαιρο