H Μακάμπι έβαλε 137 πόντους, κέρδισε με +62 και με 62% στα τρίποντα

Επιβλητική η Μακάμπι Τελ Αβίβ, διέλυσε την Μπνέι Ερτζλίγια με το εκκωφαντικό 137-75, σουτάροντας με 62% από τη γραμμή του τριπόντου.

Η Μακάμπι έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στην 3η της βαθμολογίας Μπνέι (18-8), επικράτησε με διαφορά 62 πόντων και παρέμεινε στην πρώτη θέση του ισραηλινού πρωταθλήματος με ρεκόρ 24-1.

Οι παίκτες του Οντέτ Κάτας είχαν 23/37 τρίποντα (ρεκόρ στη λίγκα), ενώ μοίρασαν 36 ασίστ. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Ταμίρ Μπλατ με 17 πόντους (5/7τρ.) και ακολούθησαν ο Γκουρ Λαβί (16π.), ο Ίφε Λούντμπεργκ (15π.) και ο Ουίλιαμ Ρέιμαν (15π., 4/4τρ.).

Για την Μπνέι ξεχώρισε ο φετινός παίκτης του Ηρακλή, Τζάστιν Έντλερ-Ντέιβις με 23 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 33-11, 67-36, 108-50, 137-75