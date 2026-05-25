Στα αποδυτήρια των Σπερς ο Πόποβιτς μετά το Game 3 με τους Θάντερ

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς εμφανίστηκε στα αποδυτήρια των Σπερς μετά το τρίτο παιχνίδι της σειράς με τους Θάντερ κι ώθησε την ομάδα του Σαν Αντόνιο στη νίκη στο Game 4.

O θρύλος των Σπερς μετά το τέλος του τρίτου τελικού της Δύσης στο ΝΒΑ βρέθηκε στα αποδυτήρια της ομάδας του Σαν Αντόνιο και τους μίλησε, κάτι που έδωσε το κίνητρο για την ισοφάριση σε 2-2 στο Game 4.

Την είδηση αποκάλυψε ο ΝτεΆαρον Φοξ σε δηλώσεις του, λέγοντας: «Ο Πόποβιτς ήταν εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, αλλά αυτή ήταν η πρώτη φορά που μπήκε στα αποδυτήρια και είπε, "Όχι, αυτά είναι ανοησίες, δεν παίζουμε έτσι μπάσκετ". Αυτή ήταν η πρώτη φορά σε όλη τη σεζόν που μπήκε στα αποδυτήρια αμέσως μετά από έναν αγώνα και μας είπε πώς ένιωθε.

Ανοίγουμε την πόρτα, βλέπουμε τον Πόποβιτς να μπαίνει και είναι σαν, "Αααα". Αυτή είναι η πρώτη φορά που το βλέπω αυτό. Προπονητές, όλοι είναι εκεί μέσα. Κλείνουμε τις πόρτες, δεν αφήνουμε κανέναν να μάθει τι συμβαίνει εδώ μέσα».

Την κίνηση του Πόποβιτς σχολίασε και ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα, που τόνισε: «Δίνει σχόλια και μας μιλάει τακτικά σε όλη τη σειρά μας, σε όλα τα παιχνίδια μας».

Με τον Κάρτερ Μπράιαντ να αναφέρει: «Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, Εννοώ, είναι ένα άμεσο μήνυμα και το καλύτερο πράγμα όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση είναι ένα άμεσο μήνυμα. Έτσι, για εμάς, έπρεπε να είμαστε καλύτεροι, βγήκαμε εκτελώντας και είδαμε το αποτέλεσμα».