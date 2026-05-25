Ξέσπασε και ο Ταβάρες: «Πώς γίνεται να μην τους ενδιαφέρουν οι θυσίες που έχεις κάνει»

Ο Έντι Ταβάρες ξέσπασε μέσω του Twitter για τα χθεσινά αίσχη στον τελικό της Euroleague, με τον ψηλό της Ρεάλ να αναρωτιέται πως γίνεται να «κλέβουν» τις θυσίες που έχεις κάνει όλη την χρονιά.

Τα όσα έλαβαν χώρα στο παρκέ του Telekom Center στον τελικό της Euroleague έκανα τον γύρο του πλανήτη. Ο Ολυμπιακός έφτασε στην κατάκτηση του 4ου τροπαίο εν μέσω αμφιλεγώμενων αποφάσεων των τριών διαιτητών της αναμέτρησης, κάνοντας όλην την Ευρώπη να «ξεσπάσει».

Ο ψηλός της «Βασίλισσας» Έντι Ταβάρες που δεν αγωνίστηκε στον τελικό λόγω τραυματισμού, άφησε αιχμές για την διαιτησία γράφοντας στο Twitter πως είναι δυνατόν να «παίζουν» με τις θυσίες που έχεις κάνει όλη την χρονιά.

«Είμαι ακόμα άφωνος. Πώς είναι δυνατόν να ρισκάρουν τη ζωή τους και μετά να μην τους ενδιαφέρει καθόλου η θυσία που έχεις κάνει; Θα επιστρέψουμε», έγραψε στο X.