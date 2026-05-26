Το εντυπωσιακό στατιστικό του Μουρίκι με την Μαγιόρκα

Παρότι η προσωπική του απόδοση ήταν σε επίπεδο κορυφής και τον έβαλε ανάμεσα στους πιο παραγωγικούς επιθετικούς της λίγκας, η συνολική εικόνα της ομάδας δεν μπόρεσε να ακολουθήσει το ίδιο μοτίβο.

Ο παίκτης της ισπανικής ομάδας ολοκλήρωσε μια πραγματικά εντυπωσιακή σεζόν στη LaLiga, πετυχαίνοντας 23 γκολ και τερματίζοντας ως δεύτερος σκόρερ του πρωταθλήματος, μόλις δύο πίσω από τον Κιλιάν Μπαπέ.

Η Μαγιόρκα δεν κατάφερε να βρει σταθερότητα μέσα στη σεζόν, έχοντας αμυντικές αδυναμίες και έλλειψη βάθους στο ρόστερ, με αποτέλεσμα να τερματίσει σε θέση υποβιβασμού και να αποχαιρετήσει τη μεγάλη κατηγορία.

Έτσι, παρά τα 23 γκολ του πρωταγωνιστή της, η ομάδα υποβιβάστηκε στη LaLiga 2, σε μια από τις πιο σκληρές υπενθυμίσεις, ότι δεν αρκεί ένας μόνος παίκτης για να σώσει μια ολόκληρη χρονιά.