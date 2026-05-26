Οι εκλογές στη Ρεάλ ανεβάζουν το κόστος για Μουρίνιο

Σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, ο Πορτογάλος τεχνικός είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στους «Μερένγκες», όμως η απόφαση του Φλορεντίνο Πέρεθ να προκηρύξει πρόωρες εκλογές αλλάζει τα δεδομένα.
Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ δεν θα είναι ο μοναδικός υποψήφιος, καθώς απέναντί του βρίσκεται ο επιχειρηματίας Ενρίκε Ρικέλμε.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά τη ρήτρα αποδέσμευσης του Μουρίνιο από τη Μπενφίκα. Μέχρι τις 25 Μαΐου η Ρεάλ μπορούσε να τον αποκτήσει με περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ, αλλά από τις 26 Μαΐου το ποσό διπλασιάζεται και φτάνει έως και τα 15 εκατομμύρια.
Παράλληλα, η Ρεάλ δεν μπορεί να προχωρήσει επίσημα σε καμία κίνηση πριν ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία στις αρχές Ιουνίου.
Αυτό σημαίνει πως, αν τελικά ο Πέρεθ παραμείνει στην προεδρία και επιλέξει τον Μουρίνιο για τον πάγκο της ομάδας, θα χρειαστεί να πληρώσει σημαντικά περισσότερα για να ολοκληρώσει τη συμφωνία.