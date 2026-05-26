Οι εκλογές στη Ρεάλ ανεβάζουν το κόστος για Μουρίνιο

Η υπόθεση του Ζοσέ Μουρίνιο φαίνεται πως γίνεται όλο και πιο περίπλοκη για τη Ρεάλ Μαδρίτης, αφού οι επικείμενες εκλογές στον σύλλογο έχουν επηρεάσει τις εξελίξεις γύρω από τον επόμενο προπονητή της ομάδας.

Σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, ο Πορτογάλος τεχνικός είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στους «Μερένγκες», όμως η απόφαση του Φλορεντίνο Πέρεθ να προκηρύξει πρόωρες εκλογές αλλάζει τα δεδομένα.

Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ δεν θα είναι ο μοναδικός υποψήφιος, καθώς απέναντί του βρίσκεται ο επιχειρηματίας Ενρίκε Ρικέλμε.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά τη ρήτρα αποδέσμευσης του Μουρίνιο από τη Μπενφίκα. Μέχρι τις 25 Μαΐου η Ρεάλ μπορούσε να τον αποκτήσει με περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ, αλλά από τις 26 Μαΐου το ποσό διπλασιάζεται και φτάνει έως και τα 15 εκατομμύρια.

Παράλληλα, η Ρεάλ δεν μπορεί να προχωρήσει επίσημα σε καμία κίνηση πριν ολοκληρωθεί η εκλογική διαδικασία στις αρχές Ιουνίου.

Αυτό σημαίνει πως, αν τελικά ο Πέρεθ παραμείνει στην προεδρία και επιλέξει τον Μουρίνιο για τον πάγκο της ομάδας, θα χρειαστεί να πληρώσει σημαντικά περισσότερα για να ολοκληρώσει τη συμφωνία.