Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Αντιδρά η υπεράσπισή του στην αναίρεση για την αποφυλάκιση

Η δικηγόρος του κάνει λόγο για πολιτική σκοπιμότητα μετά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου.

Νέες δικαστικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να ζητήσει αναίρεση σχετικά με την αποφυλάκισή του υπό όρους.

Η πλευρά του καταδικασμένου για τη δράση της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» αντιδρά έντονα στην εισαγγελική παρέμβαση, με τη συνήγορό του να αφήνει σαφείς αιχμές για τα κίνητρα πίσω από την κίνηση αυτή.

Η δικηγόρος του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου υποστήριξε ότι διακρίνει στοιχεία σκοπιμότητας στη διαδικασία που ακολουθείται, επισημαίνοντας παράλληλα πως θα προχωρήσει σε πλήρη μελέτη της δικογραφίας πριν από τις επόμενες νομικές ενέργειες.

Την ίδια ώρα, ο ίδιος ο Γιωτόπουλος δεν έχει προβεί σε κάποια δημόσια δήλωση αναφορικά με το νέο δικαστικό μέτωπο που ανοίγει και το ενδεχόμενο να επιστρέψει στις φυλακές.

Να σημειωθεί ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για τη συμμετοχή του στη «17 Νοέμβρη» και αποφυλακίστηκε πρόσφατα με περιοριστικούς όρους.

Ωστόσο, η άσκηση αναίρεσης από τον Άρειο Πάγο φέρνει ξανά την υπόθεση στο επίκεντρο της Δικαιοσύνης, καθώς θα εξεταστεί αν η αποφυλάκισή του ήταν σύννομη ή αν πρέπει να ανατραπεί η σχετική απόφαση.

Πηγή: ieidiseis.gr