Το πρώτο όνομα για τον πάγκο της Μίλαν έρχεται από την Premier League!

Ο Άντονι Ιραόλα δύσκολα θα κάνει το επόμενο βήμα στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου και οι «ροσσονέρι» επιχειρούν την κίνησή τους σε ένα ακόμη restart του συλλόγου!

Η Μίλαν πήρε... σκούπα και απέπεμψε κάθε υπεύθυνο της φετινής αποτυχίας. Ναι, την 5η θέση στη Serie A, σε μια σεζόν χωρίς υποχρεώσεις στα ευρωπαϊκά κύπελλα και ούσα διεκδικήτρια του σκουντέτο ως και την 30ή αγωνιστική, οι «ροσσονέρι» έδιωξαν και τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι για να κάνουν κρούση στους εκπροσώπους του Άντονι Ιραόλα.

Ο Βάσκος προπονητής αποχωρεί από την Μπόρνμουθ, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο Europa League, για πρώτη φορά στην ιστορία της. Οι θέσεις στην Premier League έχουν, σχεδόν, κλείσει για φέτος, η Μπάγερ Λεβερκούζεν «γλυκοκοιτάζει» επίσης, όμως η Μίλαν θα εντείνει την πίεση της για ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα το φετινό καλοκαίρι.

Η μετάδοση της είδησης από το «Sky Sports»: