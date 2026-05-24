«Αυτοκτόνησε» η Μίλαν, στα «αστέρια» με Δουβίκα η Κόμο!

Η Μίλαν έχασε από την Κάλιαρι με ανατροπή στο San Siro (1-2) και την έξοδο στο Champions League. Στα «αστέρια» η Ρόμα και η Κόμο με τον Δουβίκα να σκοράρει ακόμα μια φορά!

Παταγώδης αποτυχία για τους Rossoneri, οι οποίοι το μόνο που χρειάζονταν για να τσεκάρουν το εισιτήριο για την 4άδα, ήταν να νικήσουν εντός έδρας την Κάλιαρι. Και το ότι ξεκίνησαν με γκολ στο 2’ με τον Σαλεμάκερς, δεν ήταν αρκετό, αφού κατάφεραν να χάσουν από τους αδιάφορους, βαθμολογικά, Σάρδους, με γκολ των Μπορέλι, Ροδρίγες (1-2) και μαζί το εισιτήριο για το Champions League της επόμενης σεζόν.

Αυτό το πήρε Ρόμα, μετά το 0-2 στην έδρα της υποβιβασμένης, Ελλάς Βερόνα, χάρη στα τέρματα των Μάλεν και Ελ Σαραουί, όμως το τεράστιο θαύμα το έκανε η Κόμο, έχοντας για ακόμα μια φορά σκόρερ τον Τάσο Δουβίκα. Η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας πέρασε με το επιβλητικό 1-4 από την Κρεμονέζε, που έδινε μάχη για την παραμονή και έκανε την τεράστια έκπληξη τερματίζοντας στην 4άδα αφού υπερτερεί στην ισοβαθμία με την Γιούβεντους [παίζει εκτός με την Τορίνο σε ματς που άργησε να ξεκινήσει].

Η Κόμο άνοιξε το σκορ με τον Ροδρίγες, ο Δουβίκας έβαλε τις βάσεις νίκης για το 0-2 στο ξεκίνημα της επανάληψης και στο τέλος ο Ντα Κούνια βρήκε δύο φορές δίχτυα για το τελικό 1-4, αφού είχε μειώσει προσωρινά για τους γηπεδούχους ο Μπονατσόλι. Τη χρονιά που εξασφάλισε την πρώτη της παρουσίας στην Ευρώπη, η Κόμο έκανε ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη και θα παίξει στο Champions League.