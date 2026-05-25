Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, που κρίθηκε στο φινάλε, η ΑΕΚ είχε πιο καθαρό μυαλό, κέρδισε τον Άρη με 102-99 και με 2-1 νίκες προκρίθηκε στα ημιτελικά της Stoiximan GBL, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό (28 & 30/5).

Ένα ακόμα παιχνίδι, το πέμπτο στη φετινή σεζόν, ανάμεσα στις δύο ομάδες που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με την ΑΕΚ να δείχνει ανθεκτικότητα στην αντεπίθεση του Άρη, που έβαλε 31 πόντους στην τέταρτη περίοδο, αλλά δεν μπόρεσε να προσπεράσει σε εκείνο το σημείο και να πάρει και το ψυχολογικό αβαντάζ.

Ένα σπουδαίο τρίποντο του Χαραλαμπόπουλου στο 39' έκανε τη διαφορά, ενώ τα δύο λάθη των Μήτρου-Λονγκ και Χάρελ αποδείχθηκαν μοιραία για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι είδαν τη σεζόν τους να τερματίζεται σε αυτό το σημείο.

Για την ΑΕΚ, που έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς τον τραυματία Κίσον Φίζελ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 16 πόντους (οι 14 στην τρίτη περίοδο) και ακολούθησαν με 14 πόντους οι ΡαϊΚουάν Γκρέι και Γκρεγκ Μπράουν. Στους 12 πόντους ο Δημήτρης Φλιώνης, ο Λούκας Λεκαβίτσιους και ο Τζέιμς Νάναλι.

Για τον Άρη, που παρουσιάστηκε χωρίς τον τραυματία Κώστα Αντετοκούνμπο, ξεχώρισαν ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ με 23 πόντους και ο Αμίν Νουά με 21 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ πιο πίσω ήταν ο Μπράις Τζόουνς με 14 πόντους και 9 ασίστ.

Ως το +10 η ΑΕΚ, έμενε πάντα κοντά ο Άρης

Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο τρίλεπτο (10-11), όπου σκόραραν εκατέρωθεν Φλιώνης και Νουά, η ΑΕΚ έφτασε στο 16-11, δείχνοντας διάθεση να ελέγξει τον ρυθμό. Ο Τζόουνς κρατούσε την ομάδα του κοντά, αλλά ο Λεκαβίτσιους με τρίποντο έγραψε το 26-17 και λίγο μετά ο Γκρέι διαμόρφωσε το +10 (32-22), προτού μειώσει ο Μήτρου-Λονγκ με buzzer beater τρίποντο στο 32-25 του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Νάναλι έβαζε τις βολές του (7/7) για το 40-34, αλλά οι φιλοξενούμενοι με τον Μποχωρίδη και τα τρίποντα των Μήτρου-Λονγκ και Κουλμπόκα προσπέρασαν με 42-43. Εκεί, η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση και δημιουργώντας επιμέρους σκορ 10-1 με Μπράουν και Μπάρτλεϊ ξέφυγε ξανά με 52-44. Το ημίχρονο έκλεισε τελικά στο 52-46 και το στατιστικό που ξεχώριζε ήταν η υπεροπλία του Άρη στα ριμπάουντ (11-19), έχοντας κερδίσει 9 επιθετικά.

Επέστρεψε ο Άρης, άντεξε η ΑΕΚ στο φινάλε

Με ένα γρήγορο 0-7 και μπροστάρη τον Κουλμπόκα ο Άρης πέρασε ξανά μπροστά (52-53), αλλά ο Μπάρτλεϊ απάντησε με δύο σερί τρίποντα για το 60-53, την στιγμή που ο Φλιώνης έκανε καλή δουλειά και στις δύο μεριές του παρκέ. Το μοτίβο του αγώνα ήταν σταθερά το ίδιο: Όταν ο Τζόουνς μείωσε με τρίποντο (65-61), οι γηπεδούχοι πάτησαν ελαφρά πάλι το γκάζι, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο 76-68 και με τον Μπάρτλεϊ να σκοράρει σε αυτό το διάστημα 14 πόντους.

Ο Κατσίβελης έφερε τη διψήφια διαφορά (78-68), όμως ο Άρης δεν εγκατέλειπε. Τζόουνς και Νουά μείωσαν στο καλάθι και ο Κουλμπόκα με νέο τρίποντο έκανε το 84-83 στο 34'. Ο Νάναλι έδωσε μια ανάσα (90-85), Νουά και Χάρελ ισοφάρισαν το παιχνίδι (91-91), ενώ μέσα σε ένα λεπτό αποβλήθηκαν με πέντε φάουλ οι Μπάρτλεϊ και Μποχωρίδης, ενώ εκτός είχε βγει λίγο νωρίτερα ο Κουλμπόκα.

Μπορεί ο Μήτρου-Λονγκ να έφερνε συνεχώς το ματς στα ίσια, όμως ο Χαραλαμπόπουλος με τρίποντο έκανε το 100-97 στο 1'25'' πριν το φινάλε, ο Νουά μείωσε (100-99) και στα 35'' ο Μήτρου-Λονγκ έκανε ένα καθοριστικό λάθος. Η ΑΕΚ δεν σκόραρε, όμως ήρθε το επιθετικό ριμπάουντ και το φάουλ στον Κατσίβελη στα 5''. Ο Έλληνας γκαρντ έβαλε την πρώτη βολή (101-99), αλλά στη δεύτερη χαμένη ο Χάρελ δεν συγκράτησε την μπάλα και η κατοχή έμεινε στους γηπεδούχους. Εκεί, ο Γκρέι είχε 1/2 βολές και ο Χάρελ με σουτ πίσω από το κέντρο δε βρήκε στόχο για την παράταση.

Οι διαιτητές: Πουρσανίδης, Καρπάνος, Κατραχούρας

Τα δεκάλεπτα: 32-25, 52-46, 76-68, 102-99

