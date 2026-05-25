Επικίνδυνη τουρκική κλιμάκωση στο Αιγαίο: Οπλισμένα F-16 και εικονική αερομαχία με ελληνικά μαχητικά

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 προχώρησαν σε δύο παραβιάσεις και μια παράβαση, ενώ δύο αεροσκάφη CN-235 συλλογής πληφοριών, ναυτικής συνεργασίας κι επιτήρησης προχώρησαν σε τρεις παραβάσεις και σε οκτώ παραβιάσεις.
Μάλιστα, σημειώθηκε μια εικονική αερομαχία με ένα εκ των οπλισμένων τουρκικών F-16.
Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν κατά πάγια πρακτική από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.
Πηγή: ethnos.gr