Επικίνδυνη τουρκική κλιμάκωση στο Αιγαίο: Οπλισμένα F-16 και εικονική αερομαχία με ελληνικά μαχητικά

Τουρκικές προκλήσεις σημειώθηκαν σήμερα 25/5 στο Αιγαίο, με την Άγκυρα να προχωρά σε παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου και παραβάσεις του FIR Αθηνών από τέσσερα αεροσκάφη, εκ των οποίων δύο οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 προχώρησαν σε δύο παραβιάσεις και μια παράβαση, ενώ δύο αεροσκάφη CN-235 συλλογής πληφοριών, ναυτικής συνεργασίας κι επιτήρησης προχώρησαν σε τρεις παραβάσεις και σε οκτώ παραβιάσεις.

Μάλιστα, σημειώθηκε μια εικονική αερομαχία με ένα εκ των οπλισμένων τουρκικών F-16.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν κατά πάγια πρακτική από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες.

