Η αποστολή της Ιταλίας για το ματς με την Ελλάδα

Γνωστή έγινε η αποστολή της εθνικής Ιταλίας για το φιλικό ματς με την Ελλάδα στο Παγκρήτιο.

Σε φάση ανασυγκρότησης βρίσκεται η Εθνική Ιταλίας, η οποία έρχεται Ελλάδα για το φιλικό με την Εθνική μας στο Παγκρήτιο με πολλούς νέους παίκτες.

Αρχικά, υπήρξε σκέψη η Ιταλία να κατέβει με την ομάδα Ελπίδων, καθώς βρίσκεται σε φάση ανανέωσης, κάτι που ούτε η ελληνική πλευρά ούτε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς δέχτηκαν.

Έπειτα από επαφές ανάμεσα στις δύο ομοσπονδίες, οι Ιταλοί ενημέρωσαν πως θα ταξιδέψουν στην Κρήτη με κανονική αποστολή, η οποία ωστόσο θα απαρτίζεται από αρκετά νέα πρόσωπα στο πλαίσιο του restart της ομάδας.

