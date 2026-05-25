Η αποστολή της Ιταλίας για το ματς με την Ελλάδα

Σε φάση ανασυγκρότησης βρίσκεται η Εθνική Ιταλίας, η οποία έρχεται Ελλάδα για το φιλικό με την Εθνική μας στο Παγκρήτιο με πολλούς νέους παίκτες.
Αρχικά, υπήρξε σκέψη η Ιταλία να κατέβει με την ομάδα Ελπίδων, καθώς βρίσκεται σε φάση ανανέωσης, κάτι που ούτε η ελληνική πλευρά ούτε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς δέχτηκαν.
Έπειτα από επαφές ανάμεσα στις δύο ομοσπονδίες, οι Ιταλοί ενημέρωσαν πως θα ταξιδέψουν στην Κρήτη με κανονική αποστολή, η οποία ωστόσο θα απαρτίζεται από αρκετά νέα πρόσωπα στο πλαίσιο του restart της ομάδας.
Δείτε την αποστολή της Ιταλίας:
Silvio Baldini's squad list for our friendlies against Luxembourg and Greece 📋#Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/dGAqKDQ67t— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) May 25, 2026