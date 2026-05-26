Προβληματισμός στην Τσέλσι με την 10η θέση

Το 2025 οι «Μπλε» πανηγύριζαν επιστροφή στην ευρωπαϊκή σκηνή, κατακτώντας και το Conference League μαζί με το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Ωστόσο, η επόμενη σεζόν εξελίχθηκε σε απόλυτη απογοήτευση.
Η ομάδα τερμάτισε μόλις 10η στην Premier League, έχασε τον τελικό του FA Cup και έμεινε εκτός Ευρώπης. Παράλληλα, οι αλλαγές στον πάγκο δεν έφεραν σταθερότητα, καθώς ο Μαρέσκα αποχώρησε, ο Ροσενιόρ ανέλαβε προσωρινά και στη συνέχεια απολύθηκε.
Η Τσέλσι πήγε από την κορυφή στην αβεβαιότητα μέσα σε λίγους μήνες και στην Αγγλία αναφέρουν πως αυτό έχει κλονίσει αρκετά τους «Μπλε».