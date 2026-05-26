Προβληματισμός στην Τσέλσι με την 10η θέση

Η πτώση της Τσέλσι μέσα σε έναν χρόνο δείχνει πόσο γρήγορα αλλάζουν τα δεδομένα στο ποδόσφαιρο.

Το 2025 οι «Μπλε» πανηγύριζαν επιστροφή στην ευρωπαϊκή σκηνή, κατακτώντας και το Conference League μαζί με το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Ωστόσο, η επόμενη σεζόν εξελίχθηκε σε απόλυτη απογοήτευση.

Η ομάδα τερμάτισε μόλις 10η στην Premier League, έχασε τον τελικό του FA Cup και έμεινε εκτός Ευρώπης. Παράλληλα, οι αλλαγές στον πάγκο δεν έφεραν σταθερότητα, καθώς ο Μαρέσκα αποχώρησε, ο Ροσενιόρ ανέλαβε προσωρινά και στη συνέχεια απολύθηκε.

Η Τσέλσι πήγε από την κορυφή στην αβεβαιότητα μέσα σε λίγους μήνες και στην Αγγλία αναφέρουν πως αυτό έχει κλονίσει αρκετά τους «Μπλε».