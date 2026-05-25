Τα συλλυπητήρια της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την απώλεια του Άντζα (pic)

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε τα δικά της συλλυπητήρια για την απώλεια του Παρασκευά Άντζα.

O Παρασκευάς Άντζας έφυγε από την ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού πάλευε τα τελευταία χρόνια με νόσο του κινητικού νευρώνα και τελικά έχασε την μάχη.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε τα δικά της συλλυπητήρια στους οικείους και την οικογένειά του με μία ανάρτηση στα social media.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Παρασκευά Άντζα.

Έναν παίκτη που τίμησε τη φανέλα του Ολυμπιακού με ήθος, πάθος και αφοσίωση, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ερυθρόλευκη ιστορία.

Τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους και την οικογένειά του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…».