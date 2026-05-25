Αγωνία για τον Μάριο Οικονόμου μετά το χειρουργείο - «Πολύ επικίνδυνο σημείο, δεν πρόλαβε να αντιδράσει» (vid)

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Μάριος Οικονόμου.

Ο 34χρονος πρώην παίκτης της ΑΕΚ φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη για να κρατηθεί στην ζωή έπειτα από το πολύ σοβαρό τροχαίο που είχε με την μηχανή του.

Υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο όπου έγιναν δύο τομές στο κεφάλι για την αποσυμπίεση του οιδήματος με την ελπίδα να δείξει καλύτερη εικόνα.

Όπως προκύπτει από την προανάκριση της τροχαίας, ο οδηγός του οχήματος που συγκρούστηκε με την μηχανή του Μάριου Οικονόμου επιχείρησε να κάνει αναστροφή, σε σημείο που απαγορεύεται.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ίδιος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι εκείνη την ώρα δεν είδα καμία μοτοσικλέτα στους καθρέφτες του.

Την ώρα που το όχημα βρίσκεται κάθετα στην μέση το οδοστρώματος, έρχεται ο Μάριος Οικονόμου με την μηχανή και χτυπά στον μπροστινό τροχό του οχήματος.

Η τροχαία Ιωαννίνων κάνει έκκληση για αυτόπτες μάρτυρες προκειμένου να διαλευκανθούν οι συνθήκες του ατυχήματος.

Η ανακοίνωση της τροχαίας:

«Το Σάββατο 23-5-2026 και περί ώρα 12.50΄, στην οδό Λεωφόρου Στρατηγού Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα, έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενα Ι.Χ.Ε. όχημα και δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο βαρύς τραυματισμός του οδηγού της μοτοσυκλέτας.

Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης και για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το εν λόγω τροχαίο ατύχημα, παρακαλούνται τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων στα τηλέφωνα: 2651440589-40582-40583».

“Πολύ επικίνδυνο σημείο – Δεν πρόλαβε να αντιδράσει”

Για την επικινδυνότητα του σημείου όπου έλαβε χώρα το ατύχημα, στην οδό Λεωφόρου Στρατηγού Μακρυγιάννη, μπροστά από το νοσοκομείο “Χατζηκώστα” μίλησε στον ΑΝΤ1 ο διευθυντής Χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου, Φίλιππος Σιάκας.

«Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο σημείο. Το νοσοκομείο εφημερεύει 180 μέρες τον χρόνο. Μπαινοβγαίνουν πολλοί άνθρωποι καθημερινά. Κάνουν αναστροφή παράνομα, ενώ δεν έχουν καμία ορατότητα. Στο ίδιο σημείο έχει χάσει την ζωή του ένας νέος άνθρωπος. Ο Οικονόμου δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Δεν θα προλάβαινε να αντιδράσει, όποιος και να ήταν, δεν φταίει ο Οικονόμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.