Γκάλης: «Κάθε επιτυχία ελληνικού συλλόγου στην Ευρώπη να φέρνει περισσότερα παιδιά στο μπάσκετ» (pic)

Ο Νίκος Γκάλης έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την κατάκτηση της Euroleague από τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Euroleague, επικρατώντας απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό με 92-85.

Ο Νίκος Γκάλης συνεχάρη τους «ερυθρόλευκους» και ευχήθηκε κάθε επιτυχία ελληνικού συλλόγου στην Ευρώπη να φέρνει περισσότερα παιδιά πιο κοντά στο μπάσκετ.

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Εuroleague. Εύχομαι κάθε επιτυχία ελληνικού συλλόγου στην Ευρώπη να φέρνει περισσότερα παιδιά κοντά στο μπάσκετ» έγραψε στην ανάρτησή του.

