Κηφισιά: Διαζύγιο και με Χαριστέα

Μετά τον Άγγελο Μπασινά, παρελθόν αποτελεί από την Κηφισιά και ο Άγγελος Χαριστέας.

Σύντομη αποδείχτηκε η παρουσία του παλαίμαχου άσου στην ομάδα των βορείων προαστίων, όπου είχε μετακομίσει μεσούσης της σεζόν, αντικαθιστώντας τον Στέφανο Κοτσόλη στο πόστο του τεχνικού διευθυντή. Ο legend του 2004 αποχώρησε και αυτός από την Κηφισιά, λίγα 24ωρα μετά το διαζύγιο της ομάδας με την Κηφισιά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Άγγελο Χαριστέα, ο οποίος εκτελούσε χρέη Τεχνικού Διευθυντή στη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Τον ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερε στο διάστημα, τον επαγγελματισμό και το ήθος του.

Πρεσβεύοντας μέχρι κεραίας τις αξίες της Κηφισιάς, ο Άγγελος Χαριστέας επιβεβαίωσε όλα όσα ήδη γνωρίζαμε για εκείνον, αφού εργάστηκε με προσήλωση και απόλυτη αφοσίωση με στόχο την υλοποίηση των στόχων της Κηφισιάς, όπως κι έγινε.

Του ευχόμαστε υγεία, προσωπική ευτυχία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής του διαδρομής.

Για όλους στον σύλλογο αποτέλεσε ιδιαίτερη τιμή η συνεργασία με μια τόσο σημαντική και μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Σ’ ευχαριστούμε, Άγγελε!».