Η Εθνική Νέων ήταν (ξανά) αναποτελεσματική κόντρα στη Νορβηγία (0-0) και πλέον ψάχνει συνδυασμό πρόκρισης στην επόμενη φάση των προκριματικών EURO U19.

Ώρα... τελικού για την Εθνική Νέων στη Γαλλία απέναντι στη Νορβηγία, ψάχνοντας νίκη-πρόκριση, καθώς σε έτερη περίπτωση τα δεδομένα θα έλεγαν «αποκλεισμός». Με μόλις δύο αλλαγές πορεύτηκε ο κόουτς Παπαβασιλείου, με την Γαλανόλευκη να θέλει να δώσει απαντήσεις μετά την ήττα από την Ιρλανδία.

Το πρώτο 15λεπτο ήταν κάπως αναγνωριστικό για τις δύο ομάδες, με τους Νορβηγούς να απειλούν στο 5' με τον Τσέντεργκεν αλλά τον Κριαρά να λέει όχι, ενώ τόσο η προσπάθεια του Κυριαζίδη (10') όσο και αυτή του Γκιόκα (18'), βρήκαν σε ετοιμότητα τον κίπερ των Νορβηγών.

Η Γαλανόλευκη πίεσε μέχρι το ημίχρονο, χωρίς, ωστόσο, ξανά να βρίσκει δίχτυα, πρόβλημα που εμφανίστηκε και απέναντι στην Ιρλανδία. Στο 27' ο Κρομμύδας δοκίμασε τα πόδια του, αλλά ο Φάουσγκάνγκερ είχε απάντηση, με το 45λετο να ολοκληρώνεται με τη διπλή απόκρουση του Κριαρά.

Με τριπλή αλλαγή στο 51ο λεπτό επιστρέψαμε για το β' ημίχρονο, με τους Αμανατίδη, Σιτμαλίδη και Κάπελλα να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, αντί των Κρομμύδα, Ιωάννου και Θεοχάρη.

Νέα αλλαγή στο 59' με τον Αρετή να παίρνει τη θέση του Τσιόκου και την Εθνική να μην μπορεί να βρει δρόμο προς την αντίπαλη εστία. Στο 62' ξανά ο Κριαράς κράτησε όρθια την Ελλάδα, η οποία έψαχνε το γκολ που θα της έδινε την... πρόκριση.

75 λεπτά αγώνα και το 0-0 παρέμενε για Ελλάδα και Νορβηγία, με την Γαλανόλευκη να είναι σε σαφώς δυσκολότερη θέση, καθώς την τελευταία αγωνιστική αντιμετωπίζει την πανίσχυρη Γαλλία.

Τελικό 0-0 για Ελλάδα και Νορβηγία στην Βορειοδυτική Γαλλία, με τις δύο ομάδες να παίρνουν τους πρώτους βαθμούς τους στον όμιλο, ενώ σήμερα (14/11) παίζουν Γαλλία-Ιρλανδία για τον ίδιο όμιλο.

Πλέον, η Εθνική Νέων για να προκριθεί χρειάζεται ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα συγκριτικά με τους Νορβηγούς την τελευταία αγωνιστική, όταν και θα διεξαχθούν τα παιχνίδια Γαλλία-Ελλάδα και Ιρλανδία- Νορβηγία την προσεχή Τρίτη (17/11).

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ελλάδα: (Απόστολος Παπαβασιλείου): Κριαράς, Κυριαζίδης, Αβραμούλης, Αυγητίδης, Καινουργιάκης, Θεοχάρης (51' Κάπελας), Γκιόκα (90+3' Βύντρα), Ιωάννου (51' Αμανατίδης), Τσιόκος (59' Αρέτης), Κρομμύδας (51' Σιτμαλίδης), Μπέρδος.

Νορβηγία (Μπιόρν Τζόχανσεν): Φαουστκάνγκερ, Άντερσεν, Χέραλντσεν, Χάνσεν, Σρέινερ, Μίκελσεν (63' Χόλτε), Σόλσταντ-Νόις (77' Σβένινγκσεν), Χόλστερ-Κάρλσεν (63' Αμοτ Λι), Σέντεργκεν, Γουόξεν (83' Γκόσικ), Σόλμπεργκ (83' Λεκάνγκερ).