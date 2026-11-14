Έκτη συνεχόμενη νίκη σε ισάριθμα εντός έδρας παιχνίδια για τον Πανσερραϊκό (2-0), ο οποίος επικράτησε της Αναγέννησης Καρδίτσας.

Ο Πανσερραϊκός εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και το αριθμητικό πλεονέκτημα που απέκτησε από το πρώτο ημίχρονο, επικρατώντας με 2-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας, χάρη στα γκολ των Πασά και Τσέλιου.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφεραν να πάρουν από νωρίς το προβάδισμα. Μόλις στο 7ο λεπτό, ο Τεϊσέιρα ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Ουές, με τον διαιτητή να καταλογίζει πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Πασάς, ο οποίος δεν αστόχησε από την άσπρη βούλα, γράφοντας το 1-0 για τον Πανσερραϊκό.

Ωστόσο, τα δεδομένα της αναμέτρησης άλλαξαν στο 36ο λεπτό, όταν ο Μεντιέτα αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα για επικίνδυνο μαρκάρισμα, αφήνοντας την ομάδα της Καρδίτσας με δέκα ποδοσφαιριστές για το υπόλοιπο του αγώνα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να αξιοποιήσει το αριθμητικό του πλεονέκτημα και στο 51' ο Τσέλιος απείλησε με κεφαλιά «ψαράκι», χωρίς όμως να βρει στόχο.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο ίδιος ποδοσφαιριστής βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Κίτσιου με όμορφο τακουνάκι έστρωσε την μπάλα στον Τσέλιο, ο οποίος στο 55' διαμόρφωσε το 2-0, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στους Σερραίους, που έφτασαν τελικά στη νίκη.

Με τη νίκη αυτή, τα «Λιοντάρια» έφτασαν στους 16 βαθμούς, όντας στο -4 από τη 2η θέση, ενώ αντίθετα η Αναγέννηση παρέμεινε στους 12 βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική, ο Πανσερραϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ζάκυνθο, ενώ οι κιτρινόμαυροι θα υποδεχθούν την Athens Kallithea.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Πανσερραϊκός (Γεωργιάδης): Τιναλίνι, Κίτσιου (79′ Πολιτάκης), Παντελάκης, Ηλιάδης, Βασιλάκος (74′ Μωϋσίδης), Μορέιρα (70′ Ζορζίνιο), Ρουμιάντσεβ, Τσέλιος, Βερνάρδος (74′ Αρμουγκόμ), Τεσέιρα, Πασάς (70′ Κωτσόπουλος).

Αναγέννηση Καρδίτσας (Πολλαετίδης*): Τσιμόπουλος, Ουές (46′ Καρυπίδης), Θωμάι, Διαμαντάκος (71′ Παπαδάκος), Καραμπάς, Κάστρο (63′ Γκαρσία), Βιτλής, Μεντιέτα, Ευαγγέλου, Μπαρμπόσα (46′ Νινίκας), Φοφανά (46′ Ντιαγέ).