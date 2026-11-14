Χατζηδάκης: «Θέλουμε να συνεχίσουμε στο καλό momentum που έχουμε όλη τη σεζόν»

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Ο Μάνος Χατζηδάκης μίλησε ενόψει της αναμέτρησης του Περιστερίου Betsson με τη Μύκονο Betsson, τονίζοντας ότι η ομάδα του πρέπει να ματσάρει τα δυνατά στοιχεία των νησιωτών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τον αγώνα με την Μύκονο:

«Παίζουμε με μία πολύ καλή ομάδα, την οποία την αδικεί το ρεκόρ της στη GBL. Γνωρίζουμε τη δυναμική της, έχει πολύ καλούς παίκτες, εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε στο καλό momentum που έχουμε όλη τη σεζόν και να πατήσουμε πάνω στη μεγάλη νίκη που κάναμε με τη Βαρέζε, ώστε να συνεχίσουμε τα θετικά αποτελέσματα.

Η Μύκονος είναι μία ομάδα με ταλέντο, είναι physical, αλλά αυτά είναι στοιχεία που θεωρώ πως τα έχουμε κι εμείς. Θα προσπαθήσουμε να τα ματσάρουμε, ώστε να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί»

Για την σημασία του κόσμου του Περιστερίου:

«Ο κόσμος για άλλη μία φορά έδειξε ότι είναι μαζί μας στον αγώνα με τη Βαρέζε όπου δημιούργησε μια εκπληκτική ατμόσφαιρα, τον χρειαζόμαστε και την Κυριακή να μας στηρίξει με τον ίδιο τρόπο και εμείς θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι όπως το έχουμε αποδείξει από την αρχή της σεζόν για να τους κάνουμε χαρούμενους».