Κάταγμα στο δάχτυλο ο Μιλουτίνοφ, δεδομένα εκτός με Άρη, Μακάμπι και… βλέπουμε

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Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υπέστη κάταγμα ονυχοφόρου φάλαγγας δείκτου δεξιάς άκρας χειρός και δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι με τον Άρη, ούτε στον αγώνα με τη Μακάμπι. Αυτή την στιγμή, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του.

Άτυχος στάθηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με νέο τραυματισμό, και τέθηκε εκτός για τουλάχιστον τις δύο επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού, έπειτα από κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του δείκτη του δεξιού χεριού.

Ο Σέρβος σέντερ δεν θα αγωνιστεί απέναντι στον Άρη (15/11, 17:30), αλλά ούτε και στην αναμέτρηση με τη Μακάμπι (17/11, 19:00), σύμφωνα με την ενημέρωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ. Η απουσία του αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, καθώς ο Μιλουτίνοφ είναι το βασικό στέλεχος της ομάδας στη θέση του σέντερ, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό το πρόγραμμα της αποθεραπείας του...

Για την αναμέτρηση με τον Άρη, ο Έλληνας τεχνικός θα στηριχθεί στους Χολ και Καραγιαννίδη στη θέση του σέντερ. Παράλληλα, στη δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» επιστρέφει ο Κώστας Παπανικολάου.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Άρη: McIntyre, Ward, Papas, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζηπογλου, N’Diaye, Καραγιαννίδης, Joseph, Hall, Fournier.