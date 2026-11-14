Κάταγμα στο δάχτυλο ο Μιλουτίνοφ, δεδομένα εκτός με Άρη, Μακάμπι και… βλέπουμε

Άτυχος στάθηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με νέο τραυματισμό, και τέθηκε εκτός για τουλάχιστον τις δύο επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού, έπειτα από κάταγμα στην ονυχοφόρο φάλαγγα του δείκτη του δεξιού χεριού.
Ο Σέρβος σέντερ δεν θα αγωνιστεί απέναντι στον Άρη (15/11, 17:30), αλλά ούτε και στην αναμέτρηση με τη Μακάμπι (17/11, 19:00), σύμφωνα με την ενημέρωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ. Η απουσία του αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, καθώς ο Μιλουτίνοφ είναι το βασικό στέλεχος της ομάδας στη θέση του σέντερ, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό το πρόγραμμα της αποθεραπείας του...
Για την αναμέτρηση με τον Άρη, ο Έλληνας τεχνικός θα στηριχθεί στους Χολ και Καραγιαννίδη στη θέση του σέντερ. Παράλληλα, στη δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» επιστρέφει ο Κώστας Παπανικολάου.
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Άρη: McIntyre, Ward, Papas, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζηπογλου, N’Diaye, Καραγιαννίδης, Joseph, Hall, Fournier.