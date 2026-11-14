Εθνική Ελλάδος: Μία ώρα αργότερα από το προγραμματισμένο η αναχώρηση για τον Βόλο

Με επιπλέον αναμονή θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι της Εθνικής Ελλάδος από την Ολλανδία προς την Ελλάδα, καθώς η πτήση της αποστολής από το Άμστερνταμ παρουσίασε καθυστέρηση μίας ώρας.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αφήνει πίσω του τη δύσκολη βραδιά στο Άμστερνταμ και τη βαριά ήττα από την Ολλανδία, στρέφοντας πλέον την προσοχή του στην επόμενη αγωνιστική υποχρέωση. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς καλείται να ανασυνταχθεί άμεσα, καθώς ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Σερβία, τη Δευτέρα (16/11), στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια της πορείας της γαλανόλευκης στο Nations League, με το αποτέλεσμα να αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στις πιθανότητες πρόκρισης στην κορυφαία οκτάδα της διοργάνωσης.

Όσον αφορά την επιστροφή της αποστολής, η καθυστέρηση στην αναχώρηση από το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ μετέφερε κατά μία ώρα το αρχικό πρόγραμμα. Έτσι, οι διεθνείς, το τεχνικό επιτελείο και τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής αναμένεται να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο στις 18:00 ώρα Ολλανδίας (19:00 ώρα Ελλάδας), με τελικό προορισμό τον Βόλο.

Εκεί θα εγκατασταθεί η Εθνική, ξεκινώντας την προετοιμασία της για το παιχνίδι της Δευτέρας απέναντι στους Σέρβους.